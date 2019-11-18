Специалисты предупреждают, что солёная красная рыба может быть опасна для здоровья. И советуют, как её правильно выбрать

Деликатес, неизменно украшающий праздничнее столы, несомненно, обладает многими полезными качествами, особенно если приготовлен из настоящей морской рыбы, а не выращенной в садках. Он содержит ретинол (витамин А), токоферол (витамин E), никотиновую кислоту, витамины группы В, D; большое количество микро- и макроэлементов, аминокислоты и активные вещества, которые нормализуют работу пищеварительной системы. Тем не менее, в нём скрыт и один из главных врагов для здоровья – соль, злоупотребление которой ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Напомним, согласно рекомендации ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), потребление соли в сутки не должно превышать 5 г. Здесь учитывается вся соль, потребляемая человеком за день, то есть поступающая с пищей, а не только та, что используется для досаливания.

В засоленной красной рыбе её содержание разнится. В соленых лососевых рыбах, таких как лосось атлантический (балтийский, беломорский, семга), форель, согласно ГОСТ 7449-2016 «Рыбы лососевые соленые», регламентируется содержание соли:

в малосоленой продукции – от 3,0 до 5,0%;

в слабосоленой продукции – от 5,0 до 8,0%.

Для соленых тихоокеанских лососевых рыб (горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча, гольцы), изготовленных по ГОСТ 16080-2019 «Рыбы лососевые тихоокеанские соленые», регламентируется содержание соли:

в малосоленой продукции – от 3,0 до 5,0%;

в слабосоленой – 5,0–9,0%;

в среднесоленой – 9,0–12,0%;

в крепкосоленой – свыше 12%.

Впрочем, тип посола «крепкосоленая рыба» в наше время непопулярен. Сейчас самой востребованной является малосоленая продукция. Это объясняется общей тенденцией к сокращению соли в рационе. Поэтому все стараются купить менее соленую рыбу. Современные технологии это позволяют. Такую рыбу можно упаковать в вакуумную упаковку.

В целом же при выборе красной рыбы к праздничному столу специалисты Роскачества советуют руководствоваться следующими рекомендациями.

Самое главное – обратить внимание на цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, не тусклый, без «ржавчины» – коричневых или желтых пятен, свидетельствующих зачастую об окислении жира. При этом нужно помнить, что каждый вид рыбы имеет свой естественный цвет. Рыбы с более ярким естественным цветом – это горбуша, нерка, чавыча. Аквакультурные рыбы – семга, форель – за счет специального питания имеют более насыщенный цвет, но различных оттенков, от светло-оранжевого до ярко-оранжевого. Если вы видите слишком яркий красный или розовый цвет у семги, то это может свидетельствовать о наличии красителей.

Кроме цвета, обратите также внимание на то, чтобы поверхность рыбы была чистая, без повреждений. Недопустимо расслоение и дряблость! Мышечная ткань рыбы должна быть умеренно плотная. Не должно быть заветренной поверхности – если мы говорим о рыбе просто в лотке, затянутой пленкой. Не должно быть налета, желтизны, которая говорит об окислении жира.

На упаковке может быть указан ГОСТ 7449-2016 «Рыбы лососевые соленые», ГОСТ 16080-2019 «Рыбы лососевые тихоокеанские соленые». Но производитель может изготавливать рыбу по нормативным документам, например по ТУ (технические условия), но это не значит, что такая продукция будет хуже.

Читайте состав. Идеально, если в составе только рыба и соль. Иногда встречаются консерванты, такие как сорбиновая и бензойная кислоты. Их добавление допускается техническим регламентом в очень ограниченном количестве. Согласно техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 029/2012, допускается содержание сорбиновой или бензойной кислот или их смеси не более 200 мг/кг (или 0,02% от массы рыбы). Однако если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны.

Производитель обязан указывать на упаковке, из какого сырья приготовлена рыба: из охлажденного или замороженного. Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно.

Технологически для производства соленой продукции возможно использовать в охлажденном виде в основном продукцию аквакультуры – лосося атлантического (балтийского, беломорского, семги), форель.

Кроме того, есть виды рыб, которые по требованиям безопасности должны производиться только из замороженного сырья. Это рыбы лососевые тихоокеанские: горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча, гольцы. Да и сезонность добычи и дальние расстояния от места вылова не позволяют организовать процесс изготовления соленой рыбы из охлажденного сырья.

Если рыба была замороженная, то в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы она была правильно заморожена и не подвергалась размораживанию. Узнать продукт, приготовленный с нарушениями технологии заморозки, просто: такая рыба имеет дряблую, расслоившуюся консистенцию и блеклый цвет.

Иногда косвенным признаком того, что рыба изготовлена из замороженного сырья, является наличие жидкости в упаковке. Жидкость образуется в результате того, что при замораживании и последующем размораживании происходят денатурационные процессы, приводящие к вытеканию мышечного сока и жира.

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Филе-кусок в вакуумной упаковке – наиболее правильный выбор. Когда продукт упаковывают под вакуумом, происходит активное удаление воздуха, что обеспечивает сохранность продукции и, самое главное, защиту от окисления. Кроме этого, в последнее время, помимо упаковки под вакуумом, стали применять и безвредную для здоровья модифицированную газовую среду. В результате продлеваются сроки годности упакованных продуктов по сравнению с неупакованными при полном сохранении качества продукции.

© Доктор Питер