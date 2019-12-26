Испорченный салат - испорченные праздники. Как не отравиться новогодними блюдами, рассказали в Роспотребнадзоре

От 6 до 36 часов - в зависимости от ингредиентов - следует хранить салаты в холодильнике, чтобы они оставались "безопасными". Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как долго можно хранить в холодильнике оливье, сельдь под шубой, винегрет и как сделать салаты менее калорийными.

В салатах мы смешиваем продукты, у каждого из которых свои рекомендации по хранению, поэтому срок годности салата зависит от рецепта. К тому же, их часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют хранить салаты в холодильнике при температуре +2…+6ºС и отвечают на главный вопрос: как долго можно хранить тот или иной салат?

• Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки – только 12;

• Блюда с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов, а после заправки – только 12;

• Салаты и винегреты из варёных овощей – 18 часов (после заправки – 12).

• Если вы добавляете в блюдо консервированные овощи или варёные яица, то после заправки они могут храниться только 6 часов;

• Салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов;

• Дольше всего хранятся салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.

Заправлять салаты лучше всего перед подачей на стол, а чтобы сделать блюдо менее жирным и вредным, эксперты Роспотребнадзора дали несколько советов.

Так, если в салате присутствует жареное мясо, скорее всего в нем будет слишком много соли и сахара - лучше заменить такие ингредиенты на тофу, приготовленный на пару, отварную курицу или креветки.

Хрустящая лапша, кусочки чипсов, сухарики, особенно промышленного производства значительно повышают калорийность салата и содержание в нем соли. Для приятного хруста и разнообразия вкуса можно добавить миндаль, кунжут или фисташки.

Жирные заправки – основной источник калорий. В одной столовой ложке сметаны содержится от 23 до 58 ккал, в ложке майонеза – 106 ккал, растительного масла – 153 ккал. Для снижения калорийности заправляйте салаты соком лимона, 1% йогуртом (в ложке около 7 ккал), соусом из 10% сливок с зеленью или огурцом (20 ккал).

"Помните, что даже диетический продукт, при неумеренном употреблении, может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве, 1-2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания", - заключили в Роспотребнадзоре.

© Доктор Питер