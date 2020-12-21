COVID-19, эмфизема легких и атрофия мышц. Врачи спасли 67-летнего пациента, перенесшего 7 остановок сердца

В Подмосковье врачи спасли 67-летнего мужчину с подтвержденной коронавирусной инфекцией, перенесшего 7 остановок сердца. При поступлении в больницу его легкие были поражены на 75%, состояние стремительно ухудшалось на фоне тяжелого сопутствующего заболевания – буллезной болезни легких. Пациента подключили к ИВЛ, но у него начали лопаться буллы – пузырьки воздуха внутри, а сердце остановилось.

Сложного пациента с коронавирусом спасали в Ногинской центральной районной больнице, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. Буллезная болезнь легких, или как ее еще называют – эмфизема, проявляется появлением в легких участков патологически растянутой легочной ткани, наполненных воздухом. Эти пузырьки воздуха называются буллами. Поначалу они небольшого размера и не доставляют пациенту беспокойства, но со временем разрастаются и могут достигать 15 см в диаметре.

«Эмфизема – само по себе тяжелое заболевание, а тут присоединилась еще вирусная пневмония. Уже когда пациент находился на ИВЛ, у него начались спонтанные разрывы булл. После того, как лопнула большая булла, левое легкое фактически полностью спалось. На этом фоне и произошла остановка сердца», – рассказал анестезиолог-реаниматолог инфекционного стационара Ногинской больницы Роман Утешев.

Мужчину реанимировали в течение почти 15 минут. Затем врачи выполнили экстренное дренирование левой плевральной полости, чтобы выпустить воздух из легкого и расправить его. Уже во время операции произошло еще 6 остановок сердца, но врачи смогли стабилизировать пациента.

Сейчас мужчину уже выписали домой – в общей сложности он провел в больнице 4 месяца, включая месяц на ИВЛ. Как рассказали в региональном минздраве, из-за долгой обездвиженности у пациента началась атрофия, но благодаря прикрепленному к кровати эспандеру пациент смог начать упражнения - учиться садиться и вставать. После выписки он продолжает восстановление.



© Доктор Питер