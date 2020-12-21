«Спросите пульмонолога»: Можно ли заразиться коронавирусом через алкотестер или при спирометрии?

Опасно ли в пандемию проверяться на алкоголь алкотестерами или делать спирометрию? И можно ли экспресс-тестом на антитела заменить поход в лабораторию? Ведущие пульмонологи Петербурга продолжают отвечать на вопросы читателей «Доктора Питера». А вопросы по-прежнему есть - по стране заболеваемость вновь поставила рекорд, а в Петербурге остается стабильно высокой.

Рубрика «Спросите пульмонолога» была открыта на портале «Доктор Питер» более полугода назад, чтобы помочь горожанам с болезнями органов дыхания получить дистанционный совет специалиста в условиях ограничения плановых врачебных приемов. Предсказуемо, что большинство читателей интересовала в первую очередь коронавирусная инфекция – комментарии специалистов относительно советов в Сети, расшифровка результатов КТ-исследований, необходимость проведения анализов. Так как впереди у нас еще грипп, а коронавирусная инфекция никуда пока уходить не собирается, «Доктор Питер» продолжает рубрику.

Напомним, читателям отвечают главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова. Ответы публикуются обычно в тот же день под общим ником Pulmonolog.MD — увидеть их можно прямо под своим вопросом.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. Публикуем часть ответов на вопросы читателей, которые были заданы врачам за последние две недели.

- Не опасно ли проверяться на алкоголь алкотестерами, если остановит ГИБДД? Каков риск заразиться коронавирусом? Хоть трубочки одноразовые, прибор ведь не стерилизуется. Такие же опасения и по поводу спирометрии (метод исследования функции внешнего дыхания – Прим. ред.).

- В связи с пандемией проведение спирометрии рекомендуется ограничивать. Использование алкотестера на этом фоне выглядит безопаснее, поскольку воздух в него только выдыхается, а спирометрический манёвр предполагает ещё и вдох.

- Сейчас в аптеках продаются тест-системы для определения IgG и IgM к коронавирусу. Правда, в инструкции пишут такое: (...) Тест является вспомогательным диагностическим инструментом; результаты всегда должны интерпретироваться в соответствии с клиническими данными и дополнительными диагностическими параметрами. «Экспресс-IgG/IgM SARS-CoV-2-ИХА» предназначен только для качественной диагностики in vitro в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы. Ни количественное значение, ни скорость нарастания концентрации антител класса IgG/IgM к SARS-CoV-2 не могут быть определены с помощью этого качественного теста. (…) Если результат теста отрицательный, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести повторное тестирование, а также дополнительное тестирование с использованием других лабораторных и/или инструментальных методов.

Для доктора положительный результат подобного теста является ли сигналом при воспалении лёгких, что у больного COVID-19, или же не стоит на подобные тесты деньги тратить? У меня анализов на ковид никаких не брали, вакцин никаких не вводили.

- Что касается вопроса о тестах в отношении антител к SARS-CoV-2, в инструкции, на мой взгляд, всё изложено вполне корректно. Безусловно, это всего лишь скрининговый инструмент. Более того, даже выявление антител более точными методами имеет лишь вспомогательное значение по сравнению с мазком: появление антител происходит спустя дни и даже недели после дебюта болезни. Действительно, здесь нужно сопоставлять результат теста с клинической картиной. Именно последняя является для доктора основным указанием на COVID-19. Догадываюсь, что речь в данном случае идёт об обследовании по собственной инициативе пациента. Нужно ли ради ретроспективной диагностики предпочесть исследование не вполне точное, но зато не требующее идти в лабораторию, или стоит потратить немного времени и обратиться в ближайший диагностический центр? Выбор за вами. Мне кажется, что второй сценарий выглядит гораздо предпочтительнее.

- Сыну 14 лет, болеет третью неделю. С 19 ноября потеря обоняния, температура скачет от 36,7 до 37,6. Мазок отрицательный. Жалуется на слабость. Вчера заболел старший сын,19 лет. Болят глаза, потеря обоняния. Это ли не COVID-19? Почему мазок отрицательный?

- Судя по симптомам, и у одного, и другого пациента вполне может быть COVID-19 лёгкого течения. Отрицательный результат однократно выполненного мазка такую причину нездоровья отнюдь не исключает. Тест нужно повторить. К третьей неделе болезни коронавирус в мазке обычно уже не определяется, но, учитывая сохраняющееся повышение температуры, это целесообразно проверить. Кроме того, важно наверняка знать, насколько ребёнок является сейчас источником болезни. Обследование желательно дополнить анализом крови в отношении антител к SARS-CoV-2. Их выявление достаточно убедительно укажет на диагноз. Что касается старшего сына - непременно мазок.

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