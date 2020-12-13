Врачи не советуют пить витамины во время вирусных заболеваний, в том числе, COVID-19

Вирусы любят витамины и только делают их сильнее, совсем не ускоряя процесс выздоровления, считает директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа.

«Если человек заболевает, то я считаю, что витамины совершенно не нужно применять, так как тем самым мы поддерживаем болезнь, вирусы тоже получают энергию от витаминов. Конечно, это касается и коронавируса", - сообщила она информагентству ТАСС.

Лапа отметила, что прием витаминов является важным элементом профилактики заболеваний, в том числе и COVID-19, а также важным этапом восстановления организма после выздоровления. Употреблять витамины сразу после выздоровления нельзя, необходимо выждать 7-10 дней. И особенно осторожными с приемом витаминов следует быть при заболеваниях ЖКТ, так как это в лучшем случае не будет приносить пользу, а в худшем - витамины будут превращаться в организме в токсины и разрушать иммунитет.

"Мы можем от них ничего не получать, а можем получать очень много, тогда витамины становятся токсинами. Увеличивается их содержание в крови, и это уже токсично для нашего организма", - объясняет врач.

Лапа советует всем относиться к приему витаминов без присмотра врача с настороженностью. "Нужно делать под контролем врача, потому что гипервитаминизацию вообще тяжело лечить. Иногда, если человек жалуется на плохое самочувствие, у него оказывается, например, очень много витамина группы B, и он не усваивается в организме. Это очень частое явление", - рассказывает Лапа.