Врачи не советуют пить витамины во время вирусных заболеваний, в том числе, COVID-19

Врачи не советуют пить витамины во время вирусных заболеваний, в том числе, COVID-1917:18, 19.12.2020 / Верcия для печати / 4 комментария
Вирусы любят витамины и только делают их сильнее, совсем не ускоряя процесс выздоровления, считает директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа.
«Если человек заболевает, то я считаю, что витамины совершенно не нужно применять, так как тем самым мы поддерживаем болезнь, вирусы тоже получают энергию от витаминов. Конечно, это касается и коронавируса", - сообщила она информагентству ТАСС.
Лапа отметила, что прием витаминов является важным элементом профилактики заболеваний, в том числе и COVID-19, а также важным этапом восстановления организма после выздоровления. Употреблять витамины сразу после выздоровления нельзя, необходимо выждать 7-10 дней. И особенно осторожными с приемом витаминов следует быть при заболеваниях ЖКТ, так как это в лучшем случае не будет приносить пользу, а в худшем - витамины будут превращаться в организме в токсины и разрушать иммунитет.
"Мы можем от них ничего не получать, а можем получать очень много, тогда витамины становятся токсинами. Увеличивается их содержание в крови, и это уже токсично для нашего организма", - объясняет врач.
Лапа советует всем относиться к приему витаминов без присмотра врача с настороженностью. "Нужно делать под контролем врача, потому что гипервитаминизацию вообще тяжело лечить. Иногда, если человек жалуется на плохое самочувствие, у него оказывается, например, очень много витамина группы B, и он не усваивается в организме. Это очень частое явление", - рассказывает Лапа.
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4 комментария Оставить комментарий
Это не врач, а медицинский коммерсант из Москвы.
Ну ведь бред собачий. Если человек недополучал витамины из еды (а скорее всего при болезни так и происходит) дополнительная нутритивная поддержка ему только на пользу. Бред сивой кобылы в лунную декабрьскую ночь о том что витамины подпитывают вирусы, опухоли и т.п. давно опровергнут. Не надо такую фигню публиковать. Это ведь частное мнение неизвестного никому врача.
Бред, давайте вообще не есть, это ведь "подпитывает" вирусы. Во всех протоколах лечения коронавируса, составленных западными врачами и учеными, есть прием витаминов
За ни на чём не не обоснованную болтовню, распространение фейков вроде бы как профессионалами, нужно вызывать фейкомётов на аттестационную комиссию, и лишать дипломов, при необходимости. Одна из самых печальных примет нашего времени - большинство людей совершенно разучились отвечать за свои слова.
"Вирусы любят витамины и только делают их сильнее"
— я извиняюсь, кто кого любит?