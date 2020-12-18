Российских врачей обязали оповещать родителей о проблемах здоровья их детей

Медработникам с 18 декабря предписано сообщать о состоянии здоровья детей 15–18 лет их законным представителям – родителям, опекунам и т.д. Минздрав РФ внес поправки в приказы, регулирующие проведение медицинских осмотров и диспансеризации подростков.

Об этом сообщает «Медвестник», добавляя, что ранее сведения о здоровье детей старше 15 лет врачи могли передать их родителям только с согласия самих подростков. Теперь возрастная планка поднята до 18 лет, и информация о проблемах с наркотиками или алкоголем, о венерических болезнях будет доступна законным представителям подростков.

В Госдуме ФС РФ соответствующие поправки в ст.22 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» были окончательно приняты 22 июля, при обсуждении документа законодатели сочли, что без доступа к медицинской информации взрослым сложно полноценно реализовать свое право и обязанность заботиться о здоровье детей.