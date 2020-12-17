Реабилитолог рассказал, как помочь организму избавиться от последствий COVID-19

Упражнения, активизирующие дыхание, полезны при реабилитации после выздоровления от COVID-19, ведь коронавирусная инфекция, как известно, поражает в первую очередь легкие.

Способы быстрее восстановить силы после заболевания назвал радио Sputnik реабилитолог Дмитрий Сандул.

Он подчеркнул - лучше всего вообще предотвратить болезнь и этому также помогут упражнения, заставляющие активнее дышать. Они позволяют справиться со стрессами, которые ослабляют иммунитет.

"Наши легкие отвечают за эмоции... Если мы хотим быть здоровы и не быть подверженными нападениям вирусных заболеваний, особенно коронавируса, мы должны встать и восстанавливать силу легких. Когда мы дышим, мы очищаем наши легкие. Когда мы бегаем, к примеру, мы очищаем нашу печень, помогаем ей очищать свои фильтры, чтобы наша кровь была чистая. Так и с коронавирусом: когда мы начинаем отжиматься или делать любое движение, мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу", – сказал он.

По словам специалиста, восстановлению после болезни могут помочь и восточные гимнастики ‒ йога и цигун. А массаж биологически активных точек лица будет способствовать возвращению обоняния.

"Точки, которые находятся в пазухах возле носа, межбровная точка, точки на скулах, точка под губой, над верхней губой – способствуют раскладыванию пазух на лице и возвращают нам обоняние. Йога будет благотворно влиять на восстановление нашей легочной системы и очищение ее от вирусной среды. Когда человек лишается сил на движение, йога как статическая форма упражнений будет помогать. Так же и цигун – китайская система оздоровления – будет способствовать нашему скорейшему возвращению в строй", – сказал Дмитрий Сандул.

По словам врача, укреплению здоровья ещё помогут баня, сауна и плавание. "Веник никто не отменяет, баня и сауна – важны для нас всех, как и плавание. Когда мы плаваем, у нас задействуется плечевой пояс, легкие постоянно интенсивно работают", – сказал Дмитрий Сандул, отметив, что всеми этими средствами нужно пользоваться разумно и предварительно советоваться с врачом, который определит, готов ли ваш организм к таким нагрузкам.