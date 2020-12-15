На какую зарплату могут рассчитывать медсестры-анестезисты в период пандемии

SuperJob опубликовал результаты исследований по заработным платам медсестер-анестезистов в 30 городах страны. Из-за пандемии рыночные предложения за год увеличились на 22—25%. За работу в ковидных госпиталях в Москве готовы платить до 200 тысяч рублей, в Петербурге — до 180 тысяч рублей.

Сервис по поиску работы SuperJob в декабре 2020 года изучил предложения работодателей на вакансию «медсестра-анестезист». Так, зарплата медсестры зависит от трудового стажа, опыта работы в частных клиниках, количества сертификатов, в том числе и «наличия сертификата о прохождении обучения по новой коронавирусной инфекции COVID-19».

По результатам исследования, средняя зарплата медсестры-анестезиста в Петербурге - 70 тысяч рублей, в Москве - 75 тысяч рублей. Максимальный заработок, который предлагают медицинским сестрам-анестезистам, работающим в коронавирусных госпиталях, в Москве составляет 200 тысяч рублей, в Петербурге — 180 тысяч рублей.

Всего зарплатный диапазон можно разбить на 4 категории:

К первой, «базовой», работодатель выставил следующие требования: среднее медицинское образование, диплом по специальности «Сестринское дело»/«Лечебное дело»/«Акушерское дело», наличие действующего сертификата по специальности «Анестезиология и реаниматология», знание наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры. Также медсестра дожна знать основы законодательства РФ о здравоохранении, СанПиН, современные стандарты оказания медицинской помощи, а также обладать навыками проведения первичных реанимационных мероприятий. При таком раскладе в Петербурге зарплата будет от 45 до 50 тысяч рублей, в Москве - от 50 до 55.

Ко второй категории добавляется опыт работы от 1 года и опыт работы в медицинской информационной системе (например, «ИнфоКлиника»). Также медсестра должна обладать опытом постановки венозных катетеров и ведения медицинской документации. В таком случае платить будут от 50 до 60 тысяч рублей в Петербурге и от 55 до 65 - в Москве.

Чтобы получать от 60 до 80 тысяч в Петербурге и от 65 до 90 в Москве, работодатель требует наличие опыта работы от 2 лет, а также опыт работы со всеми видами анестезии. Возможные пожелания:

— опыт работы медицинской сестрой операционной;

— опыт работы в коммерческой клинике;

— опыт работы в детской реанимации (для работы с детьми).

Самую высокую зарплату обещают при наличии опыта работы от 3 лет. В список возможных пожеланий вошли следующие пункты:

— высшее медицинское образование, диплом по специальности «Сестринское дело»/«Менеджмент в здравоохранении»;

— наличие сертификата о прохождении обучения по программе «Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ»;

— наличие сертификата о прохождении обучения по новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В таком случае в Петербурге будут платить от 80 до 180 тысяч рублей, в Москве - от 90 до 200 тысяч рублей.

После Москвы и Петербурга самые высокие среднерыночные зарплаты во Владивостоке (65 тысяч), Сочи (60 тысяч) и Хабаровске (60 тысяч). Меньше всего будут платить в Белгороде, Волгограде, Уфе, Кемерове, Омске (47 тысяч) и Оренбурге (40 тысяч).

© Доктор Питер