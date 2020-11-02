Дело в аденовирусе. Российские вирусологи объяснили, почему «Спутник V» жить не может без крепкого морозца

Специфические особенности первой в мире вакцины от COVID-19 - хранение и перевозка при довольно низких температурах - объективно создают проблемы при организации масштабной прививочной кампании. Отечественные вирусологи объясняют, почему «Спутник V» так любит – 18 по Цельсию.

При такой температуре выживает аденовирус, содержащийся в препарате, именно его и вводят при вакцинации, комментирует особенность «Спутника» вирусолог Виктор Ларичев. При разморозке есть несколько десятков минут, чтобы он не погиб, пояснил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Он заморожен, потому что это аденовирус, в который вставлен ген, синтезирующийся в белок коронавируса. И уже на этот белок вырабатываются антитела у человека. Соответственно, -18 градусов — это температура, при которой этот аденовирус останется живым. Чтобы вакцина сработала, нужно чтобы вирус попал в человека живым. Аденовирус — это малопатогенный вирус для человека, соответственно, он начнёт размножаться и будет продуцироваться белок коронавируса. Перед тем как уколоть, конечно, за несколько минут он не погибнет, но долгое хранение - несколько часов, несколько дней - в условиях тепла его убьёт».

Эта особенность потребовала разработки специальных правил транспортировки и хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которые предложил Центр им. Гамалеи, они уже утверждены федеральными властями. Меры предписывают строгое соблюдение температурного режима -18°C в течение всего срока транспортировки и хранения препарата, использование авторефрижераторов, термоконтейнеров (в том числе сумок-холодильников) с хладоэлементами и обеспечение свободной циркуляции воздуха при максимальной загрузке морозильного оборудования, в которых будут хранить вакцину.

Более простым в массовом использовании должен стать второй и также уже зарегистрированный отечественный препарат, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского цента «Вектор». Её можно хранить при температуре от +2 до +8°C.Испытания препарата завершаются и скоро начнется его массовое тиражирование.

Напомним, зарубежные аналоги российских вакцин от COVID-19 имеют гораздо более жёсткие условии по хранению и транспортировке. Американская Moderna и препарат, разработанный Pfizer и BioNTech, для своего «выживания» требуют очень низких температур, в -70…-80°С.

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