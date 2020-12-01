Корпус-долгострой больницы в Колпино власти пообещали сдать в эксплуатацию в ближайшее время. Он сможет принимать пациентов с COVID-19

Как завершается стройка, длившаяся 7 лет, 1 декабря увидел градоначальник Петербурга. Новый корпус откроется как стационар-трансформер и сможет принять 420 пациентов с коронавирусом.

Пресс-служба Смольного сообщает о том, что Александр Беглов во вторник лично оценил степень готовности лечебно-диагностического корпуса городской больницы №33 к приёму пациентов. Губернатор осмотрел палаты, большую и малую операционные и отделение реанимации. По итогам инспекции глава города решил, что объект «практически готов к сдаче». «Строители работают без остановок. Сейчас дорог каждый день», - добавил Александр Беглов.

Губернатору доложили о том, что строительная готовность здания «по ряду параметров» близка к ста процентам. К корпусу подведены сети водо-теплоснабжения и канализации. Внутри завершают работы по отделке помещений и монтажу оборудования. Параллельно благоустраивают территорию вокруг нового корпуса. Как заверили в Смольном, разрешение на ввод медучреждения в эксплуатацию должно быть получено до конца декабря.

Напомним, здание лечебно-диагностического корпуса городской больницы №33 было спроектировано и включено в Адресно-инвестиционную программу Петербурга ещё 7 лет назад. Сдать объект планировалась 1 декабря 2015 года. Проект стал долгостроем из-за неоднократного нарушения сроков возведения объекта подрядчиками, контракты с ними по этой причине неоднократно расторгались. Из Резервного фонда Правительства Петербурга на достройку корпуса городской больницы №33 было выделено 2,7 млрд рублей, на оснащение - 1,7 млрд рублей.

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