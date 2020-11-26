150-летний юбилей сотрудники больницы святого Георгия празднуют в СИЗах

Полтора века назад история больницы святого Георгия началась с создания общины сестер милосердия. Сегодня это многопрофильный стационар на 579 коек, в котором оказывают как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. С самого начала пандемии здесь лечат инфицированных пациентов, не прерываясь ни на день. Помощь получили уже более 11 тысяч петербуржцев с ковидом. Почти три тысячи человек за это время врачи спасали в реанимационных условиях. В соцсетях сотрудники опубликовали к юбилею видеоролик с гимном больницы.

Сегодня Городской больнице святого Георгия исполнилось 150 лет. Праздник «всех тех, кто проведет эти сутки, слушая звуки сирен скорой помощи, дыхание и сердцебиение больных, шуршание белых комбинезонов и сигналы медцинской аппаратуры. Именно вы, сотрудники больницы святого Георгия, являетесь ее сердцем, ее главной ценностью и главным достоянием», - поздравил коллег главврач больницы Валерий Стрижелецкий.

Ковид испортил юбилейный год больнице. В 2019-м она побила все рекорды за время своего существования, впервые оказав за год стационарную помощь 30 949 пациентам, врачи прооперировали 13 682 из них. Но 2020-й начался с перепрофилирования под ОРВИ и пневмонии в марте. А с 3 апреля больница стала ковидным госпиталем и продолжает им оставаться. Всего здесь получили помощь 11 109 пациентов с коронавирусом, 3 715 из них потребовалась реанимация, 902 - ИВЛ. Персоналу пришлось развернуть дополнительные реанимационные койки в операционном блоке, чтобы спасать тех, кто находится в тяжелом состоянии. Поступившие с коронавирусом получают помощь при острой хирургической, травматологической, гинекологической патологии, при инсульте и нарушениях ритма сердца.

Сегодня коллектив больницы получил поздравления от Валентины Матвиенко, Александра Беглова и Олега Эргашева.

Из истории больницы

В 1860 году в Петербурге открыли Георгиевскую больницу сестер милосердия на 35 коек. Практически все выдающиеся врачи Петербурга XIX- начала XX века внесли свой вклад в развитие первой в городе общины сестер милосердия. Больницу опекали представители царской фамилии, начиная от принцессы Ольденбургской и Марии Федоровны - супруги Александра III, и заканчивая последней императорской четой - Николаем II и Александрой Федоровной.

После Октябрьской революции в больнице был госпиталь для раненых, а в 1919 году она получила имя Карла Маркса. В 1987 году больница переехала на новое место, на первом этаже была открыта и освящена церковь во имя святого великомученика Георгия. Тогда же вернулось и историческое название.

© Доктор Питер