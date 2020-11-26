Стоматологи: Из-за новых правил часть клиник закроется, а лечение зубов подорожает

Новые правила проведения рентгенологических исследований, которые должны вступить в силу с начала 2021 года, могут привести в закрытию части стоматологий и удорожанию лечения зубов. Стоматологи пишут письма и собирают совещания, чтобы добиться приостановки действия или изменения нового приказа Минздрава.

Минздрав еще в июне выпустил приказ №560, утверждающий с начала 2021 года новые правила проведения рентгенологических исследований. В том числе, он касается и оказания стоматологической помощи. Согласно документу, рентгенологические исследования должны проводить только врач-рентгенолог или рентгенолаборант, а протокол с описанием результатов обследования врач должен выдать в течение 24 часов. По мнению стоматологов, это требование может привести к приостановке работы части клиник и удорожанию услуг.

Об этом, например, идет речь в недавнем письме стоматологической СРО «Лига», направленном на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Авторы письма пишут, что рентгенологи остаются в дефиците и врачей, «имеющих специальные знания по анализу рентгенологических исследований зубочелюстной системы» в большинстве регионов РФ может не хватить. К тому же, в пандемию коронавируса нехватка таких специалистов увеличилась.

В письме, опубликованном на сайте саморегулируемой организации говорится, что в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, за время одного приема пациента в стоматологической клинике может требоваться выполнить последовательно (не одновременно, а по мере выполнения врачом-стоматологом соответствующих манипуляций) четыре рентгеновских снимка. Их, по новым правилам, необходимо отправить с использованием телемедицинских технологий врачу-рентгенологу (при отсутствии штатного, которого нет в подавляющем большинстве частных клиник). И ждать протокола рентгенологического исследования, не приступая к следующему этапу лечения без его получения. На составление каждого протокола, в соответствии с правилами, у врача-рентгенолога есть 24 часа. Это может приводить к нарушению клинических рекомендаций.

Члены «Лиги» предполагают, что за введением новых правил последует приостановка работы многих частных стоматологий и госклиник в отдаленных уголках страны, а пациенты лишатся возможности вовремя лечить зубы. В связи с этим авторы письма просят главу кабмина рассмотреть возможность внесения изменений в приказ, а именно разрешить рентген без составления протоколов врачом-рентгенологом, если его нет в штате организации, с проведением интерпретации снимков врачом-стоматологом.

Как рассказал «Доктору Питеру» главный стоматолог Петербурга, президент городской и вице-президент российской стоматологических ассоциаций Андрей Яременко, в ближайшее время этой теме будет посвящено совещание двух профильных главных внештатных специалистов Минздрава — главного стоматолога Олега Янушевича и главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Игоря Тюрина.

- Возможно, будет целесообразно временно приостановить введение этого приказа в части стоматологии с возможностью последующей доработки документа, - считает Андрей Яременко. - Появление любых обязательных избыточных норм может привести к нарушению лицензионных требований и, как следствие, приостановке работы части клиник. Кроме того, это ведет к повышению стоимости услуг. В новом приказе появилось не только требование о 24-часовом описании рентгенограмм, но и изменились требования к организации рентгенкабинета, которые потребуют увеличения действующих площадей для проведения исследований. В условиях современной экономики это практически нереально.

По словам специалиста, сейчас во многих частных стоматологиях, как правило, рентгенологи работают на долю ставки - они с определенной периодичностью приходят в клинику и описывают снимки. В государственных медучреждениях, где проводится намного больше исследований, рентгенологи обычно входят в штат и работают на постоянной основе. При этом описание снимков не входит в компетенции стоматологов — так как описывать может только рентгенолог. Как пояснил Андрей Яременко, для организации дистанционных рентгенологических центров потребуются время и ресурсы, и стоматологическая ассоциация России (СтАР) вместе с главным специалистом-стоматологом Минздрава академиком Янушевичем сейчас ищут варианты решения проблемы.

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