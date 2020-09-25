В перечень жизненно важных препаратов добавили лекарства для лечения рассеянного склероза, гемофилии и болезни Гоше

В перечень жизненно важных препаратов добавили лекарства для лечения рассеянного склероза, гемофилии и болезни Гоше18:20, 24.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в перечень ЖНВЛП (жизненно важных лекарственных препаратов) войдут 4 новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Согласно этому же распоряжению, в перечень также включат вакцины от коронавируса.
По распоряжению правительства, в перечень жизненно важных лекарственных препаратов войдут 4 новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией (наследственное заболевание, при котором нарушена свертываемость крови - Прим. ред.) и болезнью Гоше (редкое наследственное заболевание - Прим. ред.). То есть перечень ЖНВЛП с начала следующего года будет расширен до 788 препаратов. Распоряжение вступает в силу 1 января 2021 года.
«Этим распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий (болезней - Прим. ред.). В него войдут четыре новых лекарства (...) Это талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб», - сообщается на сайте правительства.
Это препараты для лечения заболеваний, входящих в программу «12 высокозатратных нозологий»: талиглюцераза альфа применяют для лечения у взрослых и детей болезни Гоше I типа, окрелизумаб используют для лечения рассеянного склероза, симоктоког альфа и эмицизумаб назначают пациентам с гемофилией.
Вакцины от коронавируса тоже войдут в перечень ЖНВЛП. В правительстве уточнили, что их туда внесут чуть раньше – в начале декабря 2020 года.
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«Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса – вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку», - прокомментировал Мишустин.
© Доктор Питер
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