В перечень жизненно важных препаратов добавили лекарства для лечения рассеянного склероза, гемофилии и болезни Гоше

Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в перечень ЖНВЛП (жизненно важных лекарственных препаратов) войдут 4 новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Согласно этому же распоряжению, в перечень также включат вакцины от коронавируса.

По распоряжению правительства, в перечень жизненно важных лекарственных препаратов войдут 4 новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией (наследственное заболевание, при котором нарушена свертываемость крови - Прим. ред.) и болезнью Гоше (редкое наследственное заболевание - Прим. ред.). То есть перечень ЖНВЛП с начала следующего года будет расширен до 788 препаратов. Распоряжение вступает в силу 1 января 2021 года.

«Этим распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий (болезней - Прим. ред.). В него войдут четыре новых лекарства (...) Это талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб», - сообщается на сайте правительства.

Это препараты для лечения заболеваний, входящих в программу «12 высокозатратных нозологий»: талиглюцераза альфа применяют для лечения у взрослых и детей болезни Гоше I типа, окрелизумаб используют для лечения рассеянного склероза, симоктоког альфа и эмицизумаб назначают пациентам с гемофилией.

Вакцины от коронавируса тоже войдут в перечень ЖНВЛП. В правительстве уточнили, что их туда внесут чуть раньше – в начале декабря 2020 года.

«Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса – вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку», - прокомментировал Мишустин.

Ранее стало известно, что из аптек пропали препараты, необходимые пациентам с ревматизмом и другими серьезными хроническими, в том числе аутоиммунными заболеваниями. Глюкокортикоиды - метилпреднизолон, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон назначают и для лечения COVID-19. Всероссийский союз пациентов обратился к Мишустину с просьбой организовать бесперебойную поставку лекарств.

© Доктор Питер