В Смольном назвали имена лучших врачей и медсестер Петербурга 2019 года. Их поощрят премиями

В Смольном назвали имена лучших врачей и медсестер Петербурга 2019 года. Их поощрят премиями09:45, 25.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В Смольном назвали лучших врачей, медсестер и фельдшеров 2019 года. Конкурс на соискание премии правительства проводится ежегодно, а награждение обычно приурочено к профессиональному празднику - июньскому Дню медицинского работника. Но в этом году традицию, по понятным причинам, пришлось изменить.
На сайте Смольного опубликовали проект постановления правительства с именами победитилей конкурса «Лучший врач» и «Лучший работник со средним профессиональным образованием» за 2019 год. Среди победителей - 11 врачей и 9 медиков со средним медицинским образованием. Как говорится в проекте документа, в этом году размер правительственной премии останется без изменений - как и раньше врачам полагается по 150 тысяч рублей, медсеcтрам и фельдшерам - по 75 тысяч рублей. Документ до 3 декабря проходит антикоррупционную экспертизу.
Напомним, в этом году накануне Дня медицинского работника правительство Петербурга в формате видеоконференции наградило медиков новыми знаками отличия «За доблесть в спасении», почётными грамотами и благодарностями губернатора. Были отмечены более ста человек, четверо - посмертно.
Премия правительства Петербурга в номинации «Лучший врач года»
«Лучший врач хирургического профиля учреждения стационарной помощи взрослому населению»
Юрий Боробов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Городской больницы святого Георгия
«Лучший школьный врач»
Валентина Васильева, врач-педиатр отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях Детской городской поликлиники №8
«Лучший врач-специалист учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»
Алексей Грязнов, заведующий лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики отделения бесплодного брака Центра планирования семьи и репродукции Женской консультации № 44 Пушкинского района
«Лучший врач хирургического профиля учреждения детской стационарной помощи»
Наталья Жарова, заведующая 2-м хирургическим отделением, врач-детский хирург Детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины
«Лучший участковый врач-терапевт учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»
Ольга Жукова, участковый врач-терапевт поликлинического отделения №90 (ГП №96)
«Лучший врач скорой медицинской помощи»
Александр Кузнецов, заведующий отделением, врач скорой медицинской помощи Городской поликлиники №8
«Лучший врач терапевтического (специализированного) профиля учреждения стационарной помощи взрослому населению»
Оксана Овдиенко, заведующая неврологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн
«Лучший участковый врач-педиатр учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи»
Надежда Рыбка, участковый врач-педиатр участковый 3-го педиатрического отделения Детской городской поликлиники № 29
«Лучший врач-специалист учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи»
Евгения Снегова, заведующая неврологическим отделением с нейрофизиологическими исследованиями Городского консультативно-диагностического центра для детей
«Лучший врач терапевтического (специализированного) профиля учреждения детской стационарной помощи»
Зара Тадтаева, врач-невролог психоневрологического отделения №6 Детской городской больницы Святой Ольги
«Лучший врач общей врачебной практики учреждения амбулаторно-поликлинической помощи»
Ирина Шеховцова, врач общей практики (семейный врач) второго терапевтического отделения Городской поликлиники №32
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Премия правительства Петербурга «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием»
«Лучшая медицинская сестра учреждения детской стационарной помощи»
Светлана Агеева, палатная медсестра акушерского физиологического отделения Роддома №9
«Лучшая медицинская сестра участковая учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»
Марина Батина, участковая медсестра Городской поликлиники №96
«Лучший фельдшер учреждения здравоохранения»
Сергей Кадашов, фельдшер Городской станции скорой медицинской помощи
«Лучшая медицинская сестра учреждения стационарной помощи взрослому населению»
Румия Карпова, палатная медсестра психосоматического отделения №6 Городского кожно-венерологического диспансера
«Лучшая медицинская сестра врача общей врачебной практики учреждения амбулаторно-поликлинической помощи»
Елена Коновалова, медсестра отделения врача общей практики Детской городской поликлиники №71
«Лучшая медицинская сестра учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи»
Наталья Малышева, палатная медсестра педиатрического подразделения специализированного Дома ребенка № 3 (психоневрологический) Фрунзенского района
«Лучшая акушерка учреждения здравоохранения»
Ольга Новикова, акушерка отделения «Семейные роды» Роддома №10
«Лучшая медицинская сестра учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»
Татьяна Шихирина, старшая медсестра диагностического отделения Городской поликлиники №43
«Лучшая медицинская сестра участковая учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи»
Анна Яковлева, участковая медсестра педиатрического отделения №1 Городской поликлиники №114.
© Доктор Питер
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