В Смольном назвали имена лучших врачей и медсестер Петербурга 2019 года. Их поощрят премиями

В Смольном назвали лучших врачей, медсестер и фельдшеров 2019 года. Конкурс на соискание премии правительства проводится ежегодно, а награждение обычно приурочено к профессиональному празднику - июньскому Дню медицинского работника. Но в этом году традицию, по понятным причинам, пришлось изменить.

На сайте Смольного опубликовали проект постановления правительства с именами победитилей конкурса «Лучший врач» и «Лучший работник со средним профессиональным образованием» за 2019 год. Среди победителей - 11 врачей и 9 медиков со средним медицинским образованием. Как говорится в проекте документа, в этом году размер правительственной премии останется без изменений - как и раньше врачам полагается по 150 тысяч рублей, медсеcтрам и фельдшерам - по 75 тысяч рублей. Документ до 3 декабря проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, в этом году накануне Дня медицинского работника правительство Петербурга в формате видеоконференции наградило медиков новыми знаками отличия «За доблесть в спасении», почётными грамотами и благодарностями губернатора. Были отмечены более ста человек, четверо - посмертно.

Премия правительства Петербурга в номинации «Лучший врач года»

«Лучший врач хирургического профиля учреждения стационарной помощи взрослому населению»

Юрий Боробов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Городской больницы святого Георгия

«Лучший школьный врач»

Валентина Васильева, врач-педиатр отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях Детской городской поликлиники №8

«Лучший врач-специалист учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»

Алексей Грязнов, заведующий лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики отделения бесплодного брака Центра планирования семьи и репродукции Женской консультации № 44 Пушкинского района

«Лучший врач хирургического профиля учреждения детской стационарной помощи»

Наталья Жарова, заведующая 2-м хирургическим отделением, врач-детский хирург Детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины

«Лучший участковый врач-терапевт учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»

Ольга Жукова, участковый врач-терапевт поликлинического отделения №90 (ГП №96)

«Лучший врач скорой медицинской помощи»

Александр Кузнецов, заведующий отделением, врач скорой медицинской помощи Городской поликлиники №8

«Лучший врач терапевтического (специализированного) профиля учреждения стационарной помощи взрослому населению»

Оксана Овдиенко, заведующая неврологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн

«Лучший участковый врач-педиатр учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи»

Надежда Рыбка, участковый врач-педиатр участковый 3-го педиатрического отделения Детской городской поликлиники № 29

«Лучший врач-специалист учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи»

Евгения Снегова, заведующая неврологическим отделением с нейрофизиологическими исследованиями Городского консультативно-диагностического центра для детей

«Лучший врач терапевтического (специализированного) профиля учреждения детской стационарной помощи»

Зара Тадтаева, врач-невролог психоневрологического отделения №6 Детской городской больницы Святой Ольги

«Лучший врач общей врачебной практики учреждения амбулаторно-поликлинической помощи»

Ирина Шеховцова, врач общей практики (семейный врач) второго терапевтического отделения Городской поликлиники №32

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Премия правительства Петербурга «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием»

«Лучшая медицинская сестра учреждения детской стационарной помощи»

Светлана Агеева, палатная медсестра акушерского физиологического отделения Роддома №9

«Лучшая медицинская сестра участковая учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»

Марина Батина, участковая медсестра Городской поликлиники №96

«Лучший фельдшер учреждения здравоохранения»

Сергей Кадашов, фельдшер Городской станции скорой медицинской помощи

«Лучшая медицинская сестра учреждения стационарной помощи взрослому населению»

Румия Карпова, палатная медсестра психосоматического отделения №6 Городского кожно-венерологического диспансера

«Лучшая медицинская сестра врача общей врачебной практики учреждения амбулаторно-поликлинической помощи»

Елена Коновалова, медсестра отделения врача общей практики Детской городской поликлиники №71

«Лучшая медицинская сестра учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи»

Наталья Малышева, палатная медсестра педиатрического подразделения специализированного Дома ребенка № 3 (психоневрологический) Фрунзенского района

«Лучшая акушерка учреждения здравоохранения»

Ольга Новикова, акушерка отделения «Семейные роды» Роддома №10

«Лучшая медицинская сестра учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»

Татьяна Шихирина, старшая медсестра диагностического отделения Городской поликлиники №43

«Лучшая медицинская сестра участковая учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи»

Анна Яковлева, участковая медсестра педиатрического отделения №1 Городской поликлиники №114.

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