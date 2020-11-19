В Детской больнице на Авангардной — новый главный врач

Вице-губернатор Олег Эргашев представил коллективу Детской городской больницы №1 нового главного врача - Елену Плотникову. Анатолий Каган ушел с этой должности по возрасту — сегодня ему исполнилось 70 лет. Его провожали торжественно: с вручением медали от правительства города - «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

В Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий, больше известном как Детская городская больница №1 на Авангардной, — смена руководителя. Сегодня, 19 ноября, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев представил коллективу больницы нового главного врача - Елену Плотникову. Елена Владимировна - человек не новый для стационара, до сих пор она работала заместителем главврача по амбулаторно-поликлинической работе.

Анатолий Каган возглавлял больницу на Авангардной без малого 30 лет с перерывом на работу в должности председателя комитета по здравоохранению и одновременно вице-губернатора (2000—2003 годы). Вице-губернатор Олег Эргашев сегодня поблагодарил его за труд и вручил медаль от городского правительства «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Поздравления с юбилеем и наградой направил губернатор Александр Беглов.

Анатолий Каган не отправляется на пенсию, а остается в больнице в другой должности - директора по медицинскому и стратегическому развитию.

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