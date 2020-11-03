На какую зарплату могут рассчитывать педиатры частных клиник Петербурга

SuperJob опубликовал результаты исследования по зарплате в частных клиниках врачей-педиатров в разных городах. Среднерыночная заработная плата педиатра в Петербурге - 95 тысяч рублей. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты с медицинским сертификатом по другой специализации, например, кардиологии или неврологии.

Сервис по поиску работы SuperJob в октябре 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на вакансию «врач-педиатр» в коммерческих клиниках в 30 городах России. Так, зарплата врача будет сильно зависеть от действующих сертификатов, опыта работы с электронными медкартами, стажа и наличия сертификата по другой специальности.

Исследователи установили, что среднерыночная зарплата врача-педиатра в коммерческой клинике Петербурга - 95 тысяч рублей. Всего зарплатный диапазон можно разбить на 4 категории.

В первую, базовую, входят такие требования, как диплом по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура и/или ординатура по специальности «Педиатрия» (или профессиональная переподготовка), действующий сертификат по этой же специальности, знание современных методов профилактики, диагностики и лечения детских заболеваний, основ и особенностей фармакотерапии детского возраста. Также необходимы знания современных стандартов оказания медицинской помощи и основ законодательства РФ о здравоохранении. При таком раскладе зарплата будет составлять 40-50 тысяч рублей.

Ко второй категории добавляется стаж работы педиатром от 1 года, опыт работы с электронными медицинскими картами и умение пользоваться медицинской информационной системой (например, «ИнфоКлиника»). В таком случае платить будут 50-65 тысяч рублей.

Чтобы получать от 65 до 100 тысяч рублей, ко всему вышеперечисленному необходимо проработать педиатром минимум 3 года и, желательно, иметь опыт работы в частной клинике.

Самую высокую зарплату в Петербурге - 120-250 тысяч рублей - будет получать педиатр с опытом от 5 лет и наличием действующего медицинского сертификата по другой врачебной специализации («Неврология», «Кардиология» и проч.).

В Москве среднерыночная зарплата педиатра - 110 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошел Сочи - там средняя зарплата 87 тысяч рублей.

© Доктор Питер