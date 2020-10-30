В аптеках Петербурга лекарства для лечения COVID-19 надо поискать. Иногда они находятся

Из петербургских аптек исчез французский препарат «Клексан» для профилактики тромбозов вен, который входит и в схемы лечения COVID-19. Когда появится, неизвестно. «Доктор Питер» проверил, есть ли в городе дефицит других лекарств для лечения коронавирусной инфекции, которые выписывают болеющим дома.

Минздрав опубликовал обновленную, девятую по счету версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В приложении 10-1 к документу приводятся схемы лечения COVID-19 в амбулаторных условиях — то есть те, по которым врачи должны лечить болеющих дома. Всего там указаны 7 схем — для легких пациентов, а также среднетяжелых с пневмонией или без. Кстати, исчезнувший из аптек раствор для инъекций «Клексан» (МНН эноксапарин натрия) производства французской «Санофи» в амбулаторных схемах не указан — согласно рекомендациям, он применяется только в стационаре. Однако, по словам пациентов, бывает, его назначают и дома. Хотя сделать инъекции в домашних условиях непросто — надо колоть в живот или внутривенно. Правда, эноксапарин натрия в качестве действующего вещества есть в препаратах и под другими торговыми названиями, например, «Фленокс нео» или «Квадрапарин» - их подбирают в зависимости от необходимой дозировки.

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Итак, при легком течении COVID-19 предусмотрены 3 схемы. В них обязательно есть парацетамол, интраназальная форма рекомбинантного интерферона альфа 2b, а также один из трех препаратов - противовирусный фавипиравир (в аптеках разрешили недавно продажи «Коронавира» и «Арепливира»), противомалярийный гидроксихлорохин или умифеновир («Арбидол»). При среднетяжелом течении инфекции, в зависимости от того есть пневмония или нет, к лечению добавляются по назначению врача пероральные антикоагулянты (ривароксабан или апиксабан), какой-нибудь антибиотик (амоксициллин, азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин или кларитромицин), а также при определенных показаниях - гормональные противоспалительные препараты (дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон).

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В базе популярного онлайн-сервиса для заказа лекарств «Аптека.ру» представлены не все из указанных препаратов. Так, «Доктор Питер» не нашел, к примеру, «Коронавир» и «Арепливир» (фавипиравир), а также импортные «Плаквенил» или «Иммард» - гидроксихлорохин был представлен только отечественными препаратами.

В справочной службе можно узнать о наличии как льготных, так и коммерческих лекарств («Здоровье города» телефон 63-555-66), мы позвонили в нее и в несколько аптек. Бывает, что в базе справочного лекарство еще есть, а по факту недавно раскупили, поэтому лучше всегда уточнять в конкретной аптеке. В итоге сложилось впечатление, что выбор нужных лекарств в аптеках невелик, но найти их можно. Те же новые препараты фавипиравира - «Коронавир» и «Арепливир», которые только недавно разрешили продавать в аптеках, завозят по несколько упаковок. Как рассказали в одной из аптек, «приходится отлавливать, записок от желающих - стопка». Цены на эти препараты разнятся — минимальная за упаковку «Коронавира» в 50 таблеток составила около 6,5 тысяч рублей. Напомним, что как только эти препараты начали продавать в аптеках, их стоимость превышала 10-12 тысяч рублей. Две недели назад ФАС согласовала предельную отпускную цену на фавипиравир, после чего стоимость упаковки должна была снизиться более чем на 50% (5500 рублей без учёта региональных надбавок).

Импортный «Плаквенил» (гидроксихлорохин), о дефиците которого сообщалось весной-летом, тоже нашелся в нескольких аптеках. К примеру, упаковку в 60 таблеток предлагают за 538 или 560 рублей. Как уточнил «Доктору Питеру» главный ревматолог Петербурга Вадим Мазуров, проблем с «Плаквенилом», в показаниях к которому, кроме малярии, перечислены ревматоидный артрит и системная красная волчанка, пока нет. Тем более, что, по словам врача, он применяется в лечении только небольшой когорты пациентов, прежде всего, с красной волчанкой, а все нуждающиеся на этот год лекарством обеспечены.

Есть в продаже и антикоагулянты прямого действия (препараты, разжижающие кровь и препятствующие образованию тромбов) — немецкие таблетки «Ксарелто» (ривароксабан) и американские «Эликвис» (апиксабан).

Противоязвенный фамотидин стал популярен, как только зарубежные врачи сообщили о его эффективности для предупреждения осложнений при заболевании COVID-19, то есть еще в мае. А в начале лета врачи Киришской больницы рассказывали о своем успешном опыте использования этого препарата в сочетании с низкомолекулярными гепаринами, что не давало пациентам «утяжеляться». Этот дешевый, давно устаревший препарат резко исчез, в аптеках советовали даже не предпринимать поиски. Но если постараться, найти его можно — по несколько упаковок в таблетках или ампулах он был, например, в аптеках сетей "Фиалка" и "СитиФарм".

Как сегодня писал РБК, из российских аптек пропал применяемый при COVID-19 жизненно важный препарат «Клексан». Его назначают для снижения свертываемости крови и в качестве профилактики образования тромбов. Как выше отмечал «Доктор Питер», Петербург не исключение. Производитель — французская компания «Санофи» объясняет дефицит ажиотажным спросом на фоне пандемии и на сам препарат, и на субстанции эноксопарина. При этом производство лекарства в России не может покрыть возросшие потребности, поэтому компания ищет разные способы обеспечить пациентов дополнительными объемами — например, собирается получить разрешение в Росздравнадзоре на ввоз в 2021 году импортного «Клексана» без нанесения средств идентификации. Минздрав сообщил, что больницы этим лекарством обеспечены.

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