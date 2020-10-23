В Петербурге еще 3 центра будут бесплатно делать КТ легких пациентам с ковидом, которые лечатся дома

В Петербурге заработают еще 3 центра КТ-диагностики пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению. Томография легких в этих центрах будет проводиться петербуржцам по полисам ОМС, но только по направлению врача. Остальным же эксперты не советуют делать ее «на всякий случай» даже за свой счет — это небезопасно и зачастую бесполезно.

На следующей неделе в Петербурге еще 3 КТ-центра включаются в систему маршрутизации амбулаторных пациентов с COVID-19 или подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией. Это: ООО «НМЦ-томография» (клиники Скандинавия) на базе Госпиталя ветеранов войн (ул. Народная, д. 21, корп.2) и ООО «Ай-Клиник Петергоф» на базе Николаевской и Покровской больниц. Об этом сообщили в комздраве, уточнив, что эти КТ-центры будут проводить исследования по полисам ОМС взрослым петербуржцам, проходящим лечение на дому. Но это не значит, что туда сможет бесплатно обратиться любой желающий «посмотреть легкие» - для исследования требуется направление лечащего врача.

С мая в систему ОМС были включены 5 сортировочных КТ-центров, которые проводили компьютерную томографию амбулаторным пациентам с подозрением на COVID-19: два открыл МИБС (на 6-й Советской и улице Есенина), по одному - «Центр точной диагностики», «НМЦ-Томография» и Городская поликлиника №106 на улице Рихарда Зорге.

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На днях главный специалист Минздрава по лучевой и инструментальной диагностике Игорь Тюрин сообщил об ажиотаже в разных регионах на КТ-исследования легких и призвал россиян, даже с установленным COVID-19 не облучаться «на всякий случай». По его словам, даже у бессимптомных пациентов есть изменения в легких, которые выявляются при коронавирусной инфекции. «Значит ли это, что мы должны обследовать всех без исключения граждан нашей страны, чтобы найти всех инфицированных? Это невозможно, и это абсолютно вредно», - считает эксперт. Кроме того, изменения в легких, которые покажет КТ, могут говорить не только о коронавирусной инфекции — они могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности, при гриппе.

«КТ – это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента и который используется при уточняющей диагностике. Если у кого-то из пациентов предполагается коронавирусная или респираторная инфекция, и он болен в течение 4-6 дней, ему можно и нужно сделать рентгеновский снимок. Если на снимке к концу первой недели болезни не будет изменений, значит, их не будет и на КТ, и делать ее не имеет никакого смысла», - цитируют Игоря Тюрина в Минздраве.

По словам специалиста, компьютерная томография показана для двух основных групп пациентов: у которых есть выраженные симптомы респираторной инфекции – одышка и температура выше 39 градусов, а также пациентам с признаками респираторной вирусной инфекции и серьезными факторами риска (тяжелый диабет, сердечная недостаточность или выраженный избыток веса). Как отметил Игорь Тюрин, во всех остальных случаях КТ исключена как диагностический метод, она не делается для профилактики или при легком течении болезни при отсутствии факторов риска.

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