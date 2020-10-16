Под наркозом. Врач Мариинской больницы объяснила, почему стакан водки не считается анестезией

Наркоз во время операции влияет на память. Стакан водки может заменить анестезию. Во время операции можно проснуться. Эти и другие мифы о наркозе развеяла Анна Гукасова, врач-анестезиолог Мариинской больницы.

Сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день анестезиолога. В этот день в 1846 году в бостонском госпитале провели первую публичную операцию под эфирным наркозом. Доктор Уильям Мортон удалил крупную опухоль на глазах у других врачей. Врач-анестезиолог высшей категории Анна Гукасова приурочила к этому дню развенчание популярных мифов.

Правда ли, что анестезия - это наркотик, она вредна и может сократить жизнь пациента?

Разумеется, препараты для анестезии относятся к наркотическим, но они отличаются от тех, что используются наркозависимыми. Они им неинтересны, поскольку имеют очень короткий период воздействия.

Анестезия защищает пациента от операционной агрессии и не сокращает, а наоборот, можно сказать, продлевает жизнь.

Действительно ли один метод анестезии может быть безопаснее другого?

Нет. Самый безопасный метод - тот, которым лучше всего владеет ваш врач-анестезиолог. Глобально анестезия делится на 2 группы: местную и общую. Местная анестезия известна большинству, все мы с ней сталкивались, когда лечили зубы, например. Далее она делится на регионарную и инфильтрационную, то есть мы можем обезболить либо часть тела, например, руку, либо область - участок на грудной клетке. Общую анестезию в народе называют "наркоз", это неправильно.

Во время операции пациент может проснуться?

Если 40 лет назад и были такие случаи, я даже лично знакома с этими пациентами, то с современным оборудованием и препаратами это практически исключено. Современная система позволяет заметить все изменения в состоянии пациента и предотвратить нежелательные ситуации.

Если пациент проснулся во время операции, ему до конца процесса будет больно?

Приведу пример: если врачи проводят операцию с регионарным наркозом, например, под спинальной анестезией, то для комфорта пациента ему вводят небольшую дозу препарата и он спит. Поскольку доза невелика, он действительно может проснуться. Ничего страшного в этом нет, пациент может спокойно лежать, может сказать доктору, что хотел бы спать дальше. Если такое произошло под общим наркозом, пациент, скорее всего, чувствует, что не может двигаться и говорить, но ему не больно, то он должен немного подождать, доктор заметит это и "углубит" наркоз. Но, повторюсь, на сегодня я не знаю таких случаев.

Вреден ли наркоз для ребенка?

Нет, это очередной популярный миф.

Можно ли проводить анестезию слишком часто?

В современных условиях операции с анестезией можно проводить так часто, как требует здоровье пациента. Нет никаких ограничений по их количеству.

Может ли анестезиолог ошибиться с дозировкой? Ведь у всех разный болевой порог.

Действительно, порог у всех разный. У анестезиологов есть определенные правила: во-первых, мы стараемся заранее узнать у пациента его историю, задаем специальные вопросы, которые помогут определить порог. Очень простой вопрос для примера: как сильно вы чувствуете боль, если порежете палец? Ведь есть люди, которые могут даже потерять сознание и от такой боли. Во-вторых, мы первоначально вводим очень небольшую дозу и смотрим на реакцию. Если пациент начинает сразу засыпать, то понятно, что он чувствителен, большая доза ему не нужна. И, конечно же, врачи следят за состоянием пациента во время операции. У анестезиологов есть свои критерии, помогающие понять, нужно ли увеличивать дозировку.

Когда есть аллергия на препараты для общей анестезии, значит, она противопоказана?

Аллергия - решаемая проблема. Мы выясняем у пациента, есть ли у него аллергия на какой-то препарат. Часто бывает, что он не знает, на какое именно средство, а помнит лишь факт. Существуют препараты, предупреждающие развитие аллергических реакций, мы можем применить их до начала операции. Второй путь - использовать средства для анестезии, которые практически не вызывают аллергических реакций. В любом случае, врач может выбрать безопасный препарат.

После анестезии пациент всегда сталкивается с осложнениями?

Для начала перечислю те осложнения, которые часто встречаются: тошнота, рвота, может быть першение в горле, длительная сонливость. Эти реакции никак не влияют на дальнейшее качество жизни пациента и снимаются специальными препаратами или методами, которые хорошо известны врачам. Если осложнения и бывают, то они проходят в течение суток после операции.

Анестезия ухудшает память?

Нет, это тоже миф.

Может ли стакан водки заменить анестезию? В кино это самый популярный метод обезболивания.

Этиловый спирт относится к препаратам, которые сами по себе похожи на препараты для наркоза. Водка в больших дозах вызывает потерю сознания. Разумеется, для наркоза ее никто сейчас не применяет. Но раньше так делали, например, когда на поле боя пациенту нужно было срочно ампутировать ногу.

Как наркотическое или алкогольное опьянение влияет на проведение анестезии?

Употребление наркотических препаратов действительно влияет на проведение анестезии. Оно не является противопоказанием, но пациенту лучше об этом предупредить заранее. Наркозависимые бывают очень устойчивы к нашим препаратам, поэтому дозировки нужно увеличивать. Некоторые, наоборот, очень чувствительны, поэтому доктор будет вынужден уменьшить дозу. Все зависит от того, какой препарат пациент принимает. То же - с теми, кто страдает от алкогольной зависимости. Такие пациенты чаще всего попадают по экстренным показаниям.

Полную запись прямого эфира можно посмотреть на официальном аккаунте Мариинской больницы.

© Доктор Питер