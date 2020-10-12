Петербуржцы заражаются коклюшем чаще жителей других регионов, но заболеваемость снижается

Коклюш, известный как детская болезнь, поражает и взрослых. В этом году, к счастью, это происходит реже, чем годом ранее, - длительная самоизоляция из-за ковида приостановила распространение инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор сообшает, что по сравнению с 2019 годом, заболеваемость коклюшем в России уменьшилась. В Петербурге тоже, но все равно остается высокой.

Заболеваемость коклюшем в России идет на спад, в первом полугодии 2020 года было зарегистрировано на 34,2% случая меньше, чем в 2019 году. В Петербурге в 2019 году зарегистрировано 1201 случай заболевания коклюшем, за 9 месяцев 2020 года – 512 случаев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"В январе-августе 2020 года зарегистрирован 5 781 случай заболевания (3,94 на 100 тыс. населения), что на 34,2% меньше значений прошлого года (8793 случая, или 5,99 на 100 тыс. населения). Среднемноголетний показатель заболеваемости за январь-август 2010-2020 гг. составляет 2,77 на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

В Петербурге заболеваемость коклюшем остается высокой на протяжении нескольких лет. В 2020 году высокий процент заболевших зафиксирован также в Кировской области (22,07%), Карелии (14,67%), Москве (10,81%), Петербурге (9,46%) и Тверской области (8,62%).

Признак классического коклюша - повторяющиеся приступы спазматического кашля. Обычно на фоне общего удовлетворительного состояния, легкого насморка и небольших подъемов температуры тела появляется сухой кашель. На протяжении двух недель он постепенно усиливается. Первый приступ кашля с репризой (эпизодическими толчками, заканчивающихся шумным вдохом) – это сигнал перехода коклюша в спазматическую стадию, длящуюся от двух недель до месяца.

Коклюш опасен осложнениями. Они чаще всего развиваются у детей младше 1 года и связаны с развитием вторичной бактериальной инфекции. Бактериальная пневмония - наиболее частое осложнение коклюша, развиваются также бронхит, плеврит, эмфизема, коллапс легкого, гипоксия. У детей раннего возраста коклюш может стать причиной бронхоэктатической болезни. Возможны проблемы, связанные с лор-органами (синусит, отит, разрыв барабанных перепонок, обезвоживание, кровотечение из носа), а также ушибы, грыжи, разрыв мышц брюшной стенки, отслойка сетчатки, судороги, заболевания головного мозга, отставание в развитии.

У взрослых коклюш протекает часто тяжело и может стать причиной серьезных осложнений, таких как судороги и энецфалопатия. У пациентов в возрасте старше 30 лет в 5-9% случаев возникает пневмония. У женщин старше 50 лет в 34% случаев выявляется недержание мочи, связанное с коклюшем. Кроме того, регистрируются такие осложнения, как переломы ребер, паховая грыжа, удушье, грыжа поясничного диска, обмороки.

В Роспотребнадзоре напомнили, что важно не забывать о вакцинации и своевременно прививать детей от коклюша.

Справка

Коклюш – очень заразное респираторное заболевание, вызывающее приступы неудержимого удушающего кашля. Болезнь начинается с общего недомогания, повышения температуры, ухудшения аппетита, насморка, спазмообразного кашля, частота и интенсивность которого усиливаются в течение 1-2 недель. Приступы кашля заканчиваются, особенно у детей раннего возраста, затяжным, порой мучительным затруднением вдоха. Первоначально кашель напоминает петушиный крик (coqueluch – с фр. «петушок»). Коклюш опасен своими осложнениями, он может приводить к пневмонии, генерализованным судорогам, нарушениям функции лёгких. Кашель может продолжаться больше 3-х месяцев.

© Доктор Питер