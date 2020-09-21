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Петербургские хирурги достали из сердца пациентки «трубку» для внутривенных инъекций

12:33, 21.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

У женщины оторвался 16-сантиметровый фрагмент порта, установленный в подключичную вену для инфузий в ходе лечения онкологического заболевания. Кровоток унес его прямо в сердце - в правый желудочек.

Петербургские хирурги достали из сердца пациентки &laquo;трубку&raquo; для внутривенных инъекций

Эндоваскулярные хирурги Елизаветинской больницы удалили оторвавшийся от порта для химиотерапии катетер из области сердца 63-летней пациентке. Ее доставили в больницу на Вавиловых из другой, в которой она лечилась от онкологического заболевания. Чтобы добраться до трубки катетера, они использовали щадящий метод — внутрисосудистую хирургию, при которой инструменты вводятся через двухмиллиметровый прокол.

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- Катетер был установлен в подключичную вену для проведения химиотерапии. Но, из-за дефекта устройства или по другим причинам он мигрировал в правый желудочек, что могло стать причиной нарушения ритма сердца из-за раздражения катетером, а также тромбоэмболии легочной артерии и сепсиса.

Под местной анестезией, через маленький 2-миллиметровый прокол на бедренной вене, заведён специальный инструмент «эндоваскулярная ловушка», которой мы захватили катетер и извлекли его в сложенном состоянии через бедренную вену» - рассказал заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения «Елизаветинской больницы» Глеб Сараев. Как сообщают в клинике, пациентка уже выписана из стационара.

© Доктор Питер

Рубрики: Здоровый Петербург, Хирургия

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