Только в Петербурге. Хирурги помогают подросткам избавиться от сухорукости

В НМИЦ им. Турнера готовятся к 9-й операции по созданию (замене) локтевого сустава детям с редкой патологией, при которой у ребенка при рождении не было локтевого сустава (локтевой кости), либо она возникла из-за травмы. Такие операции начали выполнять здесь чуть более года назад. В мире детям их пока не делают.

Из-за того, что замена локтевого сустава, с одной стороны, мало востребованная операция, с другой, совершенно новая не только в России, но и в мире, в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи и в программу ВМП она не входит. А потому возможности для их выполнения появились по инициативе благотворительного фонда «Линия жизни» и специалистов НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера. Прежде в клинике детей с врожденной или приобретенной сухорукостью (так называют эту патологию в народе) тоже пытались оперировать. Но, как рассказывал «Доктору Питеру» Сергей Голяна, руководитель клиники хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии НМИЦ им. Турнера, использовали разные методы, а проблема не решалась — сустав либо оставался негнущимся, либо рука возвращалась в прежнее положение, возникали другие осложнения.

Два года назад врачи разработали метод лечения с применением эндопротезов локтевого сустава, получили разрешение на его применение, и весной прошлого года с помощью благотворительного фонда «Линия жизни» начали его использовать. На тот момент у них было 20 претендентов на операцию, сегодня восемь из них успешно ее перенесли, девятый поступит в клинику на этой неделе, а еще пять — до конца года.

- Речь идет об очень тяжелых пациентах, которые раньше даже после хирургических вмешательств не могли полностью восстановить работу руки, - рассказал «Доктору Питеру» заместитель директора НМИЦ по науке Сергей Виссарионов. - Им приходилось в жизни как-то приспосабливаться. Теперь благодаря эндопротезированию, которое впервые в России стали выполнять детям в НМИЦ им. Турнера, пациенты возвращаются к обычному образу жизни.

Как рассказал Сергей Виссарионов, используется особенный эндопротез, он изготавливается в Великобритании индивидуально - с учетом всех параметров и особенностей костной ткани пациента. Его устанавливают только подросткам, когда закончился период роста, чтобы не подвергать повторной операции (замене эндопротеза), когда ребенок вырастет. Период роста завершается у кого-то в 13, у кого-то в 15 лет, это определяется в результате обследования по ростковым зонам.

Прооперированных в центре детей наблюдают врачи — раз в 4-5 месяцев они приезжают для обследования и получения консультации. Первая девочка, о которой писал «Доктор Питер», уже приезжала на контрольный осмотр, врачи говорят, что у нее уже полный объем движений рукой, все в порядке.

Очередь на эндопротезирование локтевого сустава формируется небыстро - даже врачи не знают о возможности избавления от сухорукости для детей. Поэтому сейчас врачи НМИЦ им. Турнера работают с регионами — важно сделать операцию не только не рано, но и не поздно. Значит, нужно, чтобы региональные ортопеды и травматологи знали о том, что проблема их пациентов теперь может быть решена.

Фаина Захарова, президент фонда «Линия жизни», говорит, что когда по результатам уже выполненных операций будут подготовлены соответствующие стандарты лечения и протоколы, их можно будет включить в федеральную программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), чтобы уже не через благотворителей лечить таких детей, а за государственный счет.

Следующий этап - обучение хирургов из клиник других регионов, чтобы такие операции могли делать по всей стране.

НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера отмечает 130-летие со дня создания. В юбилейный год клиника центра получила суперсовременный аппарат МРТ (3 Тесла) и «Линия жизни» поучаствовала в софинансировании этого приобретения.

- Подарок предназначен, прежде всего, для работы с пациентами, имеющими врожденные деформации и повреждения позвоночника, - поясняет Сергей Виссарионов. - Это оборудование позволяет получить не только общее представление о его состоянии и состоянии спинного мозга, но и детально проследить сохранившиеся проводящие пути, которые можно использовать для возвращения функции и реабилитации. То есть с его помощью мы не только расширяем наши хирургические возможности, но и составляем более эффективный план лечения и восстановления. Для пациентов с патологией локтевого сустава этот МРТ тоже будет использоваться, поскольку показывает детальную картину патологических изменений.

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