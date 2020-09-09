В Мариинской больнице закрыли госпитализацию. В больнице Семашко готовятся открыть ее для пациентов с ковидом

В ночь с пятницы 11 сентября на субботу 12 сентября больница им. Семашко возвращается в режим работы инфекционного стационара. А сегодня Роспотребнадзор запретил госпитализацию в Мариинскую больницу. «Доктор Питер» выяснил, не возвращается ли петербургская система здравоохранения в период начала эпидемии.

В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом и сезонными ОРВИ. Поэтому в комитете по здравоохранению зреет план обратного возвращения клиник к инфекционному режиму.

Так, 12 сентября снова становится ковидной Городская больница №38 им. Семашко в Пушкине. Как стало известно «Доктору Питеру», родильное отделение пока работает в обычном режиме, но когда больница станет снова инфекционной, планируется, что принимать оно будет рожениц с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него. Больница уже почти готова к возврату в ковид, из которого вышла в июле. А входила она в него в конце апреля — после того, как терапевтическое отделение больницы вместе с пациентами и врачами было закрыто на карантин. Роспотребнадзор тогда практиковал бесконечные закрытия на карантин не только отделений, но и целых больниц. А затем городские власти принимали решение: больницы, в которых много зараженных коронавирусом, переводить в инфекционные стационары, тем более что потребность в них росла.

Врачи говорят сегодня, что эта практика была ошибочной — пациенты, нуждающиеся в разных видах помощи, были резко ее лишены. С июля, когда рост заболеваемости коронавирусом остановился и начал уменьшаться, постепенно больницы возвращались к обычный режим работы. Из более 10 тысяч инфекционных коек на сегодня осталось 3516 в больницах им. Боткина, святого Георгия, Покровской, 20-й, частично с инфицированными коронавирусом работают Мариинская, Александровская, 15-я и 40-я больницы.

Но заболеваемость растет, поэтому, как стало известно «Доктору Питеру», в комитете по здравоохранению готовится график перепрофилирования многопрофильных стационаров, которые уже работали в инфекционном режиме, обратно в ковид.

И именно сейчас, когда возникла потребность в перепрофилировании, Роспотребнадзор запретил госпитализацию в Мариинскую больницу. В ней было обнаружено 169 заносов коронавируса. Не станет ли этот запрет первым шагом к перепрофилированию под ковид всей больницы, как это происходило в Петербурге в апреле, когда после массовых заносов инфекции под ковид перепрофилировались больницы-тысячники?

- Надеюсь, будет учтен уже полученный нами опыт и этого не произойдет, - сказал «Доктору Питеру» Олег Емельянов, главный врач Мариинской больницы. - Мы живем в условиях текущей эпидемии, по-другому не будет. Из 169 заносов, 95% - с экстренными пациентами. А каждый день поступает в среднем по 250 человек. В больнице, работающей с пациентами, нуждающимися в экстренной помощи, заносы неизбежны, потому что мы берем мазки при поступлении всем без исключения, в отличие от других больниц, но не можем ждать результатов исследования два дня. Оперируем, а если приходит положительный результат, проводим эпидмероприятия — контактных отправляем под наблюдение. Теперь, когда госпитализацию остановили, будем выписывать по мере необходимости всех, а кого выписать не можем, соберем в одном отделении, снова дезинфицируем больницу. Но все это мало эффективно, потому что повезут точно таких же экстренных пациентов, у которых хочешь - не хочешь, а выявишь коронавирус.

Как выяснил «Доктор Питер», в больницах, принимающих пациентов с коронавирусом, почти не осталось свободных мест. А в тех, что начали работать в обычном режиме, очереди на плановую госпитализацию растут каждый день. Городские власти думают, как сдержать их перевод в ковидные стационары.

© Доктор Питер