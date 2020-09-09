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Росздравнадзор изымает из аптек два препарата от гипертонии. Их продажа возобновится, после особого разрешения

17:51, 09.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Препараты от гипертонии «Лозартан» и «Бисопролол-Прана» от производителя «Пранафарм» не будут продаваться в аптеках до особого разрешения Росздравнадзора. Они переведены на посерийный контроль - в ходе проверок неоднократно выявлялись нарушения в его производстве.

Росздравнадзор изымает из аптек два препарата от гипертонии. Их продажа возобновится, после особого разрешения

Росздравнадзор сообщил о прекращении обращения препарата  от гипертонии «Бисопролол-Прана» серии 801019 российского производителя «Пранафарм», поскольку в рамках выборочного контроля качества специалисты обнаружили несоответствия качества партии требованиям нормативной документации по показателю «родственные примеси».

Затем ведомство вновь обнаружило нарушения и перевело «Бисопролол-Прана, таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» на посерийный контроль. В оборот препарат может поступить только по решению Росздравнадзора.

Такая же ситуация - с другим препаратом от гипертонии того же производителя - «Лозартан». Сначала Росздравнадзор сообщил о прекращении обращения препарата серий 130320, 610420 из-за несоответствия качества требованиям нормативной документации по показателю «растворение». Но были  снова обнаружены нарушения, так что контрольное ведомство перевело на посерийный контроль и «Лозартан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (9), пачки картонные». Как и в случае с «Бисопролол-Прана», в оборот их вернут только после разрешения Росздравнадзора.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество, Фармакология

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