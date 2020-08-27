Эксперт: Снижение яркости экрана смартфона сделает глазам только хуже

Яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда человек снижает ее, экран начинает мерцать с определенной частотой, что может навредить зрению. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

В большинстве современных телефонов установлены экраны, созданные по технологии органических светодиодов — OLED. Из-за особенностей регулировки яркости таких экранов могут появиться проблемы со здоровьем. По словам эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко, около 10% пользователей таких гаджетов сталкиваются с головным болями, усталостью и сухостью глаз.

При этом многие считают, что если снизить яркость экрана, то и вреда от него станет меньше. Однако все происходит наоборот.

«Яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, когда пользователь снижает ее, экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость — тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза», - цитирует специалиста «Прайм».

Владимир Гриценко добавил, что мерцание экрана можно разглядеть, только если навести на экран камеру другого смартфона.

Если у обладателя телефона с OLED-экраном устают глаза, специалист советует попробовать использовать его на сильной яркости — тогда мерцания будет меньше. Также существуют специальные приложения, благодаря которым экран почти полностью перестает мерцать. Наконец, можно приобрести гаджет с IPS-экраном – это технология с применением жидких кристаллов, которая раньше широко применялась в смартфонах.

