«Выбираем лучших из лучших». В этом году выросли проходные баллы в медвузы Петербурга

В этом году желающих учиться в петербургских медвузах стало больше – конкурс вырос практически везде. В высших учебных заведениях говорят, что растет не только интерес к профессии врача, но и уровень подготовки абитуриентов – зачисляют «лучших из лучших». Новый учебный год медвузы рассчитывают начать в комбинированном формате – очном и дистанционном.

В петербургских медицинских вузах еще не закончилась приемная кампания – готовятся последние приказы о зачислении, но в ректоратах уже подвели предварительные итоги. В этом году конкурс и проходные баллы для будущих врачей серьезно выросли.

Так, в ПСПбГМУ им. Павлова отмечают резкое увеличение числа желающих учиться – конкурс вырос примерно на 20%. По словам проректора по учебной работе Первого меда и главного стоматолога Петербурга Андрея Яременко, в этом году было подано 18 тысяч заявлений против традиционных 12 тысяч, из них около 12 тысяч - на бюджетное обучение и 6,3 тысяч – по контракту. По состоянию на вчерашний вечер, уже зачислены 1039 человек, причем почти каждый второй (418) окончил школу с отличием. Проходные баллы в этот медвуз также выросли. К примеру, на самый популярный лечебный факультет для бюджетников на первой волне он вырос с 284 до 292, на второй волне, по прогнозам, составит 275. На стоматологическом факультете на первой волне на бюджетную форму обучения зачисляли набравших от 275 баллов, на второй – от 271. На педиатрическом факультете проходные баллы были 266 и 263 соответственно, на факультете клинической психологии – 259 и 258, у желающих стать инструкторами по адаптивной физкультуре – 237.

- В течение последних лет неуклонно растет престиж медицинских специальностей. Нас, как профессионалов, это очень радует, потому что мы можем выбирать не просто лучших, а лучших из лучших, - сказал Андрей Яременко.

В Педиатрическом университете число абитуриентов в этом году выросло примерно на четверть – было подано около 13 тысяч заявлений. Самыми востребованными направлениями подготовки остаются лечебное дело, педиатрия и стоматология. По предварительным данным, проходные баллы на педиатрию варьировались в пределах 254-255, на лечебное дело и стоматологию – 260-265. По словам ответственного секретаря приемной комиссии СПбГПМУ Виктора Пузырева, растут и проходные баллы по направлению «медицинская биофизика».

В СЗГМУ им. Мечникова на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры подали заявления порядка 9 тысяч человек. Кроме обучения по специальностям «лечебное дело», «медико-профилактическое дело» и «стоматология», в этом году медвуз впервые открыл набор студентов на факультет педиатрии. Как отметил проректор университета по учебной работе Сергей Артюшкин, новое направление подготовки также пользовалось спросом. По его словам, проходные баллы тоже выросли. Так, по «лечебному делу» на первой волне надо было набрать минимум 280 баллов, на второй – 276. По направлению «медико-профилактическое дело» – 240 и 238, причем более 80% поступивших туда – целевики. По «стоматологии» на первом этапе зачисления проходной балл составил 279, на втором - 270.

Декан медицинского факультета СПбГУ, главный хирург Петербурга Петр Яблонский рассказал, что в этом году произошел «двух-, а то и трехкратный рост» желающих учиться по всем направлениям и уровням медицинского образования университета – это и медколледж, две программы специалитета – «лечебное дело» и «стоматология», 28 программ ординатуры и 4 – аспирантуры.

- По всем этим направлениям мы видим качественный и количественный рост. Но цифры набора у нас немного поменьше, чем у коллег. Но что радует. Средний балл ЕГЭ в этом году у нас составил 94,5 (было 92,42), - сказал Петр Яблонский.

Кроме того, по словам декана, втрое вырос конкурс на платные формы обучения. Средний балл у таких поступающих тоже «небывало высок» - 89. По мнению Петра Яблонского, такой «лавинообразный рост» объясняется в том числе возможностями, которые дает классический университет.

- Одна из главных наших особенностей - мультидисциплинарность. 11 факультетов университета готовят фундамент наших будущих врачей – это химики, физики, математики, биологи, - объяснил декан медицинского факультета. - Качество абитуриентов подтверждается качеством наших выпускников. В этом году уже треть из них получили красные дипломы. Честно говоря, это и для нас тоже удивительная вещь, потому что при колоссальной прозрачности всего процесса образования эти ребята, действительно, поддерживают во время обучения в СПбГУ высочайшую планку, которую взяли еще в школе.

Кроме четырех вузов, третий год подряд набирает первокурсников по направлению «лечебное дело» НМИЦ им. Алмазова. Там нет платного обучения - только бюджетное. Как отметила Елена Пармон, директор Института медицинского образования Центра им. Алмазова, в отличие от других медвузов здесь изначально очень высок минимальный проходной балл – чтобы только подать заявление, в этом году надо было набрать по результатам трех ЕГЭ 280 баллов. Среди подавших заявления у многих были все 300.

Среди сложностей «коронавирусной» приемной кампании-2020, многие руководители медвузов называли в том числе необходимость зачисления без оригиналов документов – по согласию абитуриента.

- Тут возникала некоторая путаница. Ряд абитуриентов эти согласия подавали в несколько вузов, хотя не имели на это право, - рассказала Елена Пармон. - Но единая информационная сеть нам помогла вычислить таких абитуриентов. Также были сложности с проверкой документов. Не всегда прикрепленные в электронной форме документы соответствовали нужной форме и даже был ряд фальсификаций, связанных с документами.

И если в НМИЦ им. Алмазова надеются в новом учебном году полностью вернуться к очной форме обучения, остальные медвузы рассчитывают начинать образовательный процесс в комбинированном формате. Практически все заявили о плюсах дистанционного проведения лекций - можно увеличить число слушателей, не ограничиваясь аудиторией, а у студентов есть возможность лишний раз прослушать занятие, особенно перед подготовкой к экзаменам. Однако без очной практики никак нельзя - в руководстве медвузов рассчитывают получить допуск студентов на клинические базы.

- Врача невозможно подготовить по телевизору – никаким образом, даже используя самые современные виртуальные лаборатории и операционные. Все это замечательно, но изолировать будущего врача от постели больного невозможно. Это наша принципиальная позиция, - сказала Андрей Яременко. - Самая главное сейчас – разработать механизм безопасного и для студента, и для ординатора, и для пациента доступа обучающихся к постели больного.

Декан медицинского факультета СПбГУ Петр Яблонский добавляет, что при дистанционном обучении не только увеличилась дистанция между преподавателем и студентом, но и «исчезла "химия" ординаторских клинических обходов, ночных дежурств».

- Без этого врач не может стать врачом, - заключил специалист.

Надежда Крылова

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