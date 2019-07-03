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Производитель отзывает из продажи популярное средство из изжоги

13:16, 14.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Производитель популярного в России препарата «Гевискон» прекращает действие декларации о соответствии. Как показала проверка, партии одной серии не соответствовали требованиям документации по показателю «Количественное определение кальция».

Производитель отзывает из продажи популярное средство из изжоги

Фармацевтическая компания «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» прекращает обращение препарата от изжоги «Гевискон, таблетки жевательные [мятные] 8 шт., блистеры (6), пачки картонные» серии 903602. Как пояснили производители, в ходе проверки были выявлены несоответствия требованиям нормативной документации по показателю «Количественное определение кальция».

Росздравнадзор предложил «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» предоставить данные об изъятии из обращения этой серии, а аптекам и клиникам предоставить в территориальный орган Росздравнадзора сведения, подтверждающие изъятие лекарства.

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«Гевискон» - одно из самых популярных в России средств от изжоги. Он бывает не только в таблетках, но и в форме суспензии, в том числе в индивидуальных пакетиках. Он состоит из трех действующих веществ – кальция карбонат, натрия алгинат с гидрокарбонатом натрия. В аптеке его можно купить без рецепта.

© Доктор Питер

Рубрики: Фармакология

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