Производитель отзывает из продажи популярное средство из изжоги

Производитель отзывает из продажи популярное средство из изжоги13:16, 14.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Производитель популярного в России препарата «Гевискон» прекращает действие декларации о соответствии. Как показала проверка, партии одной серии не соответствовали требованиям документации по показателю «Количественное определение кальция».
Фармацевтическая компания «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» прекращает обращение препарата от изжоги «Гевискон, таблетки жевательные [мятные] 8 шт., блистеры (6), пачки картонные» серии 903602. Как пояснили производители, в ходе проверки были выявлены несоответствия требованиям нормативной документации по показателю «Количественное определение кальция».
Росздравнадзор предложил «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» предоставить данные об изъятии из обращения этой серии, а аптекам и клиникам предоставить в территориальный орган Росздравнадзора сведения, подтверждающие изъятие лекарства.
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«Гевискон» - одно из самых популярных в России средств от изжоги. Он бывает не только в таблетках, но и в форме суспензии, в том числе в индивидуальных пакетиках. Он состоит из трех действующих веществ – кальция карбонат, натрия алгинат с гидрокарбонатом натрия. В аптеке его можно купить без рецепта.
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