«Спросите пульмонолога». Почему даже открытые окна в такси — не гарантия защиты от коронавируса?

Можно ли по анализу крови понять, что у тебя пневмония? Правда ли, что после ковидной пневмонии легкие полностью не восстанавливаются? Есть ли вероятность заразиться коронавирусом от водителя такси, если ехать на заднем сидении с открытыми окнами? За полтора месяца петербургские пульмонологи ответили на 200 вопросов читателей «Доктора Питера».

Уже более полутора месяцев петербуржцы задают вопросы ведущим пульмонологам города о болезнях органов дыхания. Рубрика «Спросите пульмонолога» создавалась на сайте «Доктора Питера» в период ограничений плановых консультаций врачей, но и после снятия ограничений продолжает оставаться востребованной. По-прежнему среди вопросов лидирует тема, связанная с ковидом. Петербуржцы просят врачей помочь с расшифровкой результатов КТ-исследований, назначенной терапией, тестирования на ковид и антитела к вирусу, спрашивают совета по реабилитации после перенесенной болезни. Традиционно спрашивают и о хронических бронхо-легочных заболеваниях. Всего за время существования рубрики горожане задали около 200 вопросов.

Читателям «Доктора Питера» отвечают ведущие специалисты города (на фото слева направо): главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. А пока публикуем несколько ответов экспертов из подборки за прошлую неделю.

- Возможно ли по анализу крови понять, есть ли пневмония. На какие показатели нужно обращать внимание? Какие методы диагностики существуют на сегодняшний день, кроме КТ и ФЛГ?

- Анализ крови может выявить антитела к вирусу, которые указывают на переносимое или уже перенесённое заболевание. Однако это не означает, что инфекция непременно вызвала пневмонию: болезнь может ограничится симптоматикой ОРВИ или вообще протекать бессимптомно. Изменение ряда других показателей, например, уровня С-реактивного белка, косвенно предполагает наличие пневмонии. Тем не менее, её диагноз основывается на результатах именно лучевых методов обследования. Если ФЛГ и, тем более, компьютерная томография не выявляют инфильтрации в лёгких, пневмония не подтверждается.

- У меня диагноз - идиопатический легочный фиброз, прогрессирующее течение, стадия II (GAP), ДН II, лечение перфинидоном. Хотелось бы понимать, в случае заболевания новой короновирусной инфекцией каковы мои шансы на выживание? Есть ли случаи в вашей практике лечения от ковида таких пациентов и есть ли какая-то специфика лечения?

- Идиопатический лёгочный фиброз теоретически может ухудшать прогноз COVID-19, но конкретной статистики здесь пока мало. Очевидной специфики лечения в таких случаях нет, терапия зависит преимущественно от тяжести состояния больного и динамики дыхательной недостаточности (или степени опасений, что они будут нарастать). Безусловно, вам следует максимально тщательно соблюдать меры профилактики инфекции и не прекращать принимать перфинидон. Появление малейших признаков болезни является основанием для госпитализации.

- Говорят, что после ковидной пневмонии лёгкие полностью не восстанавливают свои функции. Правда ли это? Перенесла в мае болезнь в легкой форме. И ещё один вопрос. Хочу заняться бегом. Полезен ли бег для восстановления легких? Муж тоже хочет бегать, но он курит. Есть ли для курящего человека польза от бега (вредная привычка, никто не спорит) или в этом случае он только усугубит свои проблемы со здоровьем? Он не болел.

- Вероятность того, что функция лёгких в вашей ситуации не восстановится, сравнительно невысока. Если вы себя хорошо чувствуете, то можете постепенно увеличивать физическую активность, в том числе и с помощью бега. Только не срывайтесь, в прямом смысле этого выражения, с места в карьер - это вредно и без предшествующей инфекции. Я не вполне уловил из вашего письма, какие проблемы со здоровьем способен усугубить муж, если он тоже займётся бегом - они уже диагностированы, или вы только предполагаете их развитие? Должен подчеркнуть, что курение - это не вредная привычка, а зависимость, которая в классификации болезней рассматривается в разделе психических заболеваний. Для преодоления этой зависимости занятия спортом играют важную роль. С такой точки зрения бег можно только приветствовать. Сразу подчеркну, что идея заниматься бегом и таким образом нейтрализовать негативные последствия продолжающегося курения едва ли окажется успешной. Курить в любом случае нужно прекращать.

- Какие симптомы могут говорить о проблемах с легкими? Что должно насторожить?

- Симптомами заболевания лёгких обычно являются кашель, одышка, свистящие хрипы при дыхании.

- Может ли небольшая температура 37-37.2 при отсутствии кашля быть симптомом коронавируса? Возможно ли заразиться вирусом в такси от водителя, если сидеть на заднем сидении машины при открытых окнах?

- При COVID-19 часто не бывает высокой температуры и сильного кашля, и заразиться можно даже при тех условиях, которые вы описываете. К тому же поездка в такси вряд ли продолжается долго, с вирусом в этот или другой день человек способен столкнуться и в иной ситуации. Если речь идёт о вас, вызовите врача для оценки всех симптомов и взятия мазков.

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