«Спросите пульмонолога». Почему даже открытые окна в такси — не гарантия защиты от коронавируса?12:06, 20.07.2020 / Верcия для печати / 12 комментариев
Можно ли по анализу крови понять, что у тебя пневмония? Правда ли, что после ковидной пневмонии легкие полностью не восстанавливаются? Есть ли вероятность заразиться коронавирусом от водителя такси, если ехать на заднем сидении с открытыми окнами? За полтора месяца петербургские пульмонологи ответили на 200 вопросов читателей «Доктора Питера».
Уже более полутора месяцев петербуржцы задают вопросы ведущим пульмонологам города о болезнях органов дыхания. Рубрика «Спросите пульмонолога» создавалась на сайте «Доктора Питера» в период ограничений плановых консультаций врачей, но и после снятия ограничений продолжает оставаться востребованной. По-прежнему среди вопросов лидирует тема, связанная с ковидом. Петербуржцы просят врачей помочь с расшифровкой результатов КТ-исследований, назначенной терапией, тестирования на ковид и антитела к вирусу, спрашивают совета по реабилитации после перенесенной болезни. Традиционно спрашивают и о хронических бронхо-легочных заболеваниях. Всего за время существования рубрики горожане задали около 200 вопросов.
Читателям «Доктора Питера» отвечают ведущие специалисты города (на фото слева направо): главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев.
Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. А пока публикуем несколько ответов экспертов из подборки за прошлую неделю.
- Возможно ли по анализу крови понять, есть ли пневмония. На какие показатели нужно обращать внимание? Какие методы диагностики существуют на сегодняшний день, кроме КТ и ФЛГ?
- Анализ крови может выявить антитела к вирусу, которые указывают на переносимое или уже перенесённое заболевание. Однако это не означает, что инфекция непременно вызвала пневмонию: болезнь может ограничится симптоматикой ОРВИ или вообще протекать бессимптомно. Изменение ряда других показателей, например, уровня С-реактивного белка, косвенно предполагает наличие пневмонии. Тем не менее, её диагноз основывается на результатах именно лучевых методов обследования. Если ФЛГ и, тем более, компьютерная томография не выявляют инфильтрации в лёгких, пневмония не подтверждается.
- У меня диагноз - идиопатический легочный фиброз, прогрессирующее течение, стадия II (GAP), ДН II, лечение перфинидоном. Хотелось бы понимать, в случае заболевания новой короновирусной инфекцией каковы мои шансы на выживание? Есть ли случаи в вашей практике лечения от ковида таких пациентов и есть ли какая-то специфика лечения?
- Идиопатический лёгочный фиброз теоретически может ухудшать прогноз COVID-19, но конкретной статистики здесь пока мало. Очевидной специфики лечения в таких случаях нет, терапия зависит преимущественно от тяжести состояния больного и динамики дыхательной недостаточности (или степени опасений, что они будут нарастать). Безусловно, вам следует максимально тщательно соблюдать меры профилактики инфекции и не прекращать принимать перфинидон. Появление малейших признаков болезни является основанием для госпитализации.
- Говорят, что после ковидной пневмонии лёгкие полностью не восстанавливают свои функции. Правда ли это? Перенесла в мае болезнь в легкой форме. И ещё один вопрос. Хочу заняться бегом. Полезен ли бег для восстановления легких? Муж тоже хочет бегать, но он курит. Есть ли для курящего человека польза от бега (вредная привычка, никто не спорит) или в этом случае он только усугубит свои проблемы со здоровьем? Он не болел.
- Вероятность того, что функция лёгких в вашей ситуации не восстановится, сравнительно невысока. Если вы себя хорошо чувствуете, то можете постепенно увеличивать физическую активность, в том числе и с помощью бега. Только не срывайтесь, в прямом смысле этого выражения, с места в карьер - это вредно и без предшествующей инфекции. Я не вполне уловил из вашего письма, какие проблемы со здоровьем способен усугубить муж, если он тоже займётся бегом - они уже диагностированы, или вы только предполагаете их развитие? Должен подчеркнуть, что курение - это не вредная привычка, а зависимость, которая в классификации болезней рассматривается в разделе психических заболеваний. Для преодоления этой зависимости занятия спортом играют важную роль. С такой точки зрения бег можно только приветствовать. Сразу подчеркну, что идея заниматься бегом и таким образом нейтрализовать негативные последствия продолжающегося курения едва ли окажется успешной. Курить в любом случае нужно прекращать.
- Какие симптомы могут говорить о проблемах с легкими? Что должно насторожить?
- Симптомами заболевания лёгких обычно являются кашель, одышка, свистящие хрипы при дыхании.
- Может ли небольшая температура 37-37.2 при отсутствии кашля быть симптомом коронавируса? Возможно ли заразиться вирусом в такси от водителя, если сидеть на заднем сидении машины при открытых окнах?
- При COVID-19 часто не бывает высокой температуры и сильного кашля, и заразиться можно даже при тех условиях, которые вы описываете. К тому же поездка в такси вряд ли продолжается долго, с вирусом в этот или другой день человек способен столкнуться и в иной ситуации. Если речь идёт о вас, вызовите врача для оценки всех симптомов и взятия мазков.
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12 комментариев Оставить комментарий
Здравствуйте! У меня вопрос. 27.05 заболела, в первый день кашель и t 38, затем не выше 37,4, в основном 37,2. И так около месяца. Дней через десять появилась тяжесть в под рёбрами и покалывание в районе диафрагмы.9.06 сделала КТ, которая показала 8% поражения лёгких. Но также и "дегенеративные изменения" в позвоночнике грудного отдела. Спина болит чувствительно, это место я давно уже ощущаю, задолго до болезни.
Сейчас прошло уже 2 месяца с начала болезни, меня давно выписали. Но периодически возвращается ощущение тяжести в низу рёбер и в верхней части живота, в районе диафрагмы. Иногда это сильное ощущение, как будто там лежат булыжники. Тогда помогает только лечь. Ходить при этом тяжело.
Кажется, это бывает связано с физическим утомлением. И вроде ещё с погодой. Дышу при этом нормально.
Вопрос: может ли эта тяжесть быть связана вовсе не с лёгкими, а, скажем, с грудным радикулитом? Что посоветуете проверить?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, Вам выполняли повторную компьютерную томографию?
Pulmonolog, MD : Нет, повторную КТ я не делала. Это и первый то раз было лично моей инициативой)
Обязательным элементом обследования при пневмонии является контрольное лучевое обследование. Чтобы разбираться, чем вызван Ваш дискомфорт, нужно, в частности, с помощью повторной компьютерной томографии уточнить судьбу изменений в лёгких. Надеюсь, что «восемь процентов» исчезли, но лучше это знать наверняка.
Не забудьте напомнить врачу компьютерной томографии, что Вам уже выполняли эту процедуру. Если исследование будет проводиться в другом учреждении, предоставьте для сравнения CD-носитель с архивом от 9 июня.
Большое спасибо Вам за ответ! Контрольное КТ сделаю.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какое медучреждение с.Санкт-Петербурга для получения помощи мне нужно и лучше обратиться- я житель другого региона, согласна на платное лечение, имею ДМС Военно-страховой компании, проблема в следующем: в марте 20г. переболела (сильный кашель с малым отделяемым, одышка , температура,проблемы с обонянием, на коронавирус не проверяли), диагноз терапевта -ОРВИ, лечени е-амоксицилин. . Rg-картина от 16/03/2020г.- может соответствовать паракостальному плевриту справа? мезотелиоме? По МСТК ОГП+ОБП от 16.03.20г. - узловые образования по костальной плевре- посттуберкулезные изменения ? Neo? Киста печени 5 мм в Д.Диффузно-дистрофические изменения ПЖ. Рекомендована консультация фтизиатра и онколога. Развернутый и биохимический анализы крови от 16.03.20г. и повтор от 15.04.20г. - в норме. Диагностика саркаидоза АПФ- 14,6, С-реактивный белок - 0,85. АФП -3.55.. Повторный рентген от 23 мая -свежих очаговых и инфильтративных изменений не выявил. С марта месяца, после окончания острого периода заболевания, никаких признаков недомогания нет, дыхание нормальное, болей и одышки нет. Плаваю, хожу пешком без затруднений.Раньше заболеваний легких не было. В связи с отсутствием плановых приемов возможности попасть на прием к пульмонологу не было и нет сейчас в райцентре, где я находилась. Сейчас я в Санкт-Петербурге, где необходимо получить медпомощь и диагностику. Спасибо.С уважением Наталья Алексеевна.
Здравствуйте, Наталья Алексеевна!
Насколько я понял из Вашего описания, основная позиция, которая к настоящему времени требует уточнения, это отклонения, выявленные лучевыми исследованиями.
Полагаю, что Вам необходимо повторить компьютерную томографию органов грудной клетки и сопоставить результат с архивом от марта. Дальнейшие планы нужно строить в зависимости от оценки динамики.
Каждый кулик своё болото хвалит. Вероятно, НИИ пульмонологии возобновит консультативную помощь на следующей неделе. Если вопросы останутся, пожалуйста, обращайтесь.
Спасибо за ответ! Пожалуйста, скажите, а КТ грудной клетки нужно повторить обычную или с контрастным веществом? И как правильнее - сначала записаться на прием к доктору вашего НИИ , а затем КТ делать, или уже с готовым повторным КТ записываться на прием? И могут ли описанные изменения в легких быть результатом перенесенного коронавируса, или же это исключено? Спасибо Вам!
Наталья Алексеевна,
не уверен, что описываемые отклонения объяснимы COVID-19.
Что касается выполнения КТ, это зависит преимущественно от того, как долго Вы планируете оставаться в Санкт-Петербурге.
В идеале, конечно, сначала посмотреть на архив от марта, который должен быть предоставлен на CD-носителе, и оценить другие детали. Может быть, представление о тактике обследования стало бы другим. Кроме того, у нас получилось бы благодаря согласованной работе клинициста и врача МСКТ уточнить сразу после выполнения нативного исследования необходимость введения контраста (сопряжённого с потенциальным риском осложнений и двойной лучевой нагрузкой, и без того немалой).
Если же время поджимает, проведите МСКТ заранее.
Здравствуйте! Спасибо огромное, я все поняла, записываюсь на прием к доктору вашего НИИ. В Санкт-Петербурге я буду столько, сколько нужно для обследования и лечения.
Извините. еще раз за беспокойство, я верно нашла информацию, что записаться на прием можно по тел.812- 429-0339 ? Пока мне ответили, что запись не открыта. Спасибо.
Наталья Алексеевна, надеемся, что ситуация изменится на следующей неделе.