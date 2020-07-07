У петербуржцев после пневмоний стали чаще выявлять «немые» перикардиты

У петербуржцев, перенесших вирусную пневмонию, чаще обычного стали выявлять воспалительное поражение оболочки сердца - перикардит. По словам кардиолога 14-й поликлиники Германа Локтева, среди его пациентов число таких уже выросло вдвое. При этом заподозрить серьезное осложнение по типичным симптомам непросто – болезнь стала «немой».

Как рассказал «Доктору Питеру» кардиолог Городской поликлиники №14 Герман Локтев, врачи заметили рост числа пациентов, у которых после перенесенной вирусной пневмонии развивается серьезное осложнение - перикардит. Если раньше в поликлинике в среднем было по 10 случаев перикардита за год, то за полгода 2020-го их уже 17.

- Вирусы всегда были одной из главных причин развития перикардитов. Ежегодно в периоды подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ мы чаще фиксируем новых пациентов с таким диагнозом. Но раньше это был небольшой «холмик», а сейчас он вырос до «горы». И хотя до «большой» статистики далеко, есть повод задуматься. Ни с чем, кроме последствий ковидной пневмонии, мы это связать не можем. Несмотря на то, что коронавирус был подтвержден тестом только у половины заболевших, - говорит кардиолог.

Перикардит - воспалительное поражение серозной оболочки сердца. Оно возникает обычно не само по себе, а как осложнение других заболеваний. Спровоцировать его могут различные инфекции, травмы, злокачественные опухоли, нарушение обмена веществ и даже аллергия. Если вовремя его не выявить и не начать лечить, болезнь может перерасти в хроническую форму и даже привести к смертельно опасному состоянию – тампонаде сердца (нарушение сократительной способности сердца на фоне скопления жидкости между листками перикарда – Прим. ред.).

Как правило, заподозрить перикардит можно по типичным симптомам – острой боли за грудиной, ослабевающей при наклоне вперед, одышке. Однако, по словам Германа Локтева, у сегодняшних пациентов после «ковидных» пневмоний все эти симптомы «смазанные».

- Типичных для перикардита острых болей в груди не было ни в одном из 17 случаев. При аускультации (прослушивании фонендоскопом – Прим. ред.) характерное «скрежетание» по левому краю грудины было отмечено только в двух случаях. Характерные изменения ЭКГ были также выявлены только у двоих. У одного человека успела развиться тампонада сердца и его пришлось срочно отправить в больницу. Как правило, большинство жаловались на неопределенный дискомфорт в груди, - рассказал врач.

По мнению Германа Локтева, чтобы не пропустить болезнь, врачам надо проявить настороженность и при любой необычной для здорового человека «аускультативной картине» направлять пациентов на эхокардиографию (УЗИ-исследование сердца, показывающее морфологические и функциональные изменения органа – Прим. ред.).

- При аускультации услышал у пациента с COVID-19 или даже неидентифицированной вирусной пневмонией глухость сердечных тонов - направь на ЭхоКГ, чтобы исключить перикардит, - призывает коллег Герман Локтев. – ЭКГ в этом случае не покажет реальной картины. К нам приходят пациенты с запущенными перикардитами, переросшими в хроническую форму. А это уже один из путей к развитию сердечной недостаточности. Конечно, иногда перикардиты могут рассасываться сами по себе, без врачебного вмешательства. Но это не более, чем у 10-20% пациентов. Всем остальным нужно лечение, чтобы не запускать болезнь.

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