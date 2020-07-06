Из российских аптек пропали четыре зарубежных лекарства

Четыре зарубежных препарата пропали из российских аптек. Нет их в продаже и в Петербурге. Дефицит одного из лекарств связывают с возросшим спросом на противомалярийные препараты на фоне пандемии коронавируса.

В России из продажи исчезли четыре препарата, которые производятся двумя зарубежными компаниями - Roche и Sanofi. Речь идет о лекарствах «Мадопар» (используется при лечении болезни Паркинсона), «Роаккутан» (препарат для лечения тяжелой формы акне), противомалярийный «Плаквенил» и мочегонный препарат «Лазикс» в ампулах. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Ведомости».

Так, по данным издания, в марте этого года «Плаквенил» был в продаже в 27% аптек, а в мае их количество сократилось до 2,5%. «Роаккутан» в марте можно было купить в 14% аптек, а в мае - в 0,76%.

В швейцарской фармкомпании Roche сообщили, что знают о дефиците препаратов, но партии «Роаккутана» и «Мадопара» уже поставлены в Россию и скоро должны вновь появится на аптечных полках. По словам производителя, «Мадопар» был раскуплен еще до начала каратина - пациенты хотели запастись лекарством, чтобы как можно реже посещать аптеку.

Директор по корпоративным связям Sanofi в Евразии Юрий Мочалин сообщил, что производство «Лазикса» закрыто, а «Плаквенил» есть на складе компании в достаточных количествах. По мнению специалистов, дефицит противомалярийного «Плаквенила» может быть связан с внезапно выросшим спросом на подобные препараты, поскольку в СМИ появлялась информация об эффективности лекарства при лечении коронавирусной инфекции.

Как выяснил «Доктор Питер», в петербургских аптеках перечисленных препаратов также нет, вместо них предлагают аналоги. Хотя и среди них выбор невелик. Напомним, ранее ВОЗ сообщила о прекращении испытаний в рамках международной программы Solidarity противомалярийного препарата гидроксихлорохин (основное действующее вещество «Плаквенила»), а также лекарства для подавления ВИЧ лопинавир+ритонавир в качестве средств для лечения коронавирусной инфекции у госпитализированных пациентов.

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