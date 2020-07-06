«Спросите пульмонолога». Почему выздоровление после ковида – не всегда повод сразу ехать на море?

Почему в семье только у одного положительный тест на антитела к коронавирусу, а у остальных – отрицательный? Когда после выздоровления лучше поехать на море? Полезно ли для восстановления легких надувать воздушные шарики? За последнюю неделю петербургские пульмонологи ответили на десятки вопросов горожан и продолжают отвечать на новые.

Рубрика «Спросите пульмонолога» появилась на «Докторе Питере» месяц назад. Создавалась она для помощи петербуржцам с различными проблемами органов дыхания – как хроническими, так и связанными с ковидом, пока не было возможности попасть на плановую консультацию к врачу. И хотя плановую помощь в Петербурге возобновили, вопросы у горожан не закончились, а значит, рубрика продолжается. За месяц петербуржцы задали на страницах сайта полторы сотни вопросов и получили столько же ответов врачей. Большинство из них, что было ожидаемо, касались диагностики и лечения коронавируса и ковидной пневмонии. Отвечают читателям «Доктора Питера» ведущие специалисты города (на фото слева направо): главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев.

Анонс рубрики по понедельникам обновляется, поэтому новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. Напоминаем, что ваши вопросы доступны для всех читателей, поэтому лучше не использовать личные данные. Прочитать ответ доктора под общим ником Pulmonolog.MD вы сможете в тот же день – он публикуется сразу под вашим вопросом.

Сегодня «Доктор Питер» публикует несколько ответов экспертов на вопросы читателей, заданные на прошлой неделе.

- Дочь 29 апреля температурила, через 10 дней компьютерная томография показала одностороннее воспаление легких. Первый тест на антитела дал результат «сомнительный», через месяц положительный и на IgМ и на IgG. Ещё у четырех членов семьи – отрицательный. Как такое может быть? Болел один человек?

- Если члены семьи пользовались средствами защиты, и у них не было симптомов болезни - может быть, заражения и не произошло. COVID-19 - всё же не ветряная оспа. Необходимо, однако, помнить о возможности лабораторной погрешности. Одностороннее поражение лёгких для COVID-19 не является типичным, а ПЦР-методом, как я понимаю, заболевание не подтверждалось.

- Когда можно начинать заниматься активными видами спорта после перенесенной пневмонии? Как долго обычно проходит восстановление?

- Однозначный ответ здесь едва ли возможен - слишком многое зависит от тяжести течения заболевания и того, что подразумевается под активными видами спорта. Программы медицинской реабилитации на амбулаторном этапе обычно рассчитаны на 6 - 12 недель.

- Правда ли, что для восстановления легких после пневмонии, в том числе ковидной полезно надувать воздушные шарики? Какие дыхательные упражнения можете посоветовать для реабилитации после коронавируса и через сколько времени после выздоровления (болезнь в легкой форме, получены два отрицательных теста) можно поехать на море?

- В вашей ситуации вы можете надувать воздушные шарики, пользоваться дыхательными тренажёрами, практиковать упражнения дыхательной гимнастики, например, по системе Стрельниковой, совершать умеренные аэробные нагрузки. Необходимо, вместе с тем, понимать, что, во-первых, «полезность» далеко не всегда ассоциируется с жизненной необходимостью и реальной эффективностью. Во-вторых, при выборе упражнений следует учитывать как своё самочувствие в настоящее время, так и уровень физической подготовленности до заболевания. В-третьих, нагрузки должны быть регулярными, с постепенным нарастанием интенсивности, но не до изнеможения или сохранения дискомфорта в периоды отдыха. Что касается поездки на море, всё зависит от общего состояния на сегодняшний день и от того, как человеку видится этот отдых (например, вам достаточно отдыхать в шезлонге в тени или поездка будет напрасной, если не доплыть до крайнего буйка и не протестировать все пляжные аттракционы; вы собираетесь поехать в лицензированный санаторий или отдыхать в палатке). Кроме того, следует иметь в виду, что, если вдруг потребуется квалифицированная медицинская помощь, с этим могут возникнуть затруднения. Не зная всех подробностей, я бы рекомендовал вам выждать, по крайней мере, несколько недель.

- Если человек говорит, что заболел 11 июня, то когда он перестанет быть абсолютно заразным для окружающих, и с ним можно будет контактировать без опасений за своё здоровье?

- Если Ваш вопрос касается COVID-19, то контактировать с человеком без опасений за своё здоровье можно, когда он продемонстрирует вам два отрицательных ПЦР-теста, выполненных с интервалом не менее суток, при отсутствии симптомов болезни. Нужно помнить, что выделение вируса может продолжаться ещё несколько недель после нормализации самочувствия.

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