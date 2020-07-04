Вирусолог предупредил об опасности «самого перспективного» препарата от COVID-19 по версии ВОЗ

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что противовирусный препарат «Ремдесивир» единственный из многих показал обнадёживающие результаты про тестировании против COVID-19. Экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов пояснил, какие побочные эффекты может спровоцировать это лекарство.

Экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал об опасности противовирусного препарата «Ремдесивир», который ВОЗ назвали самым перспективным при лечении коронавирусной инфекции.

«У противовирусных препаратов достаточно часто наблюдаются токсичные проявления. Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит, и для организма», — рассказал специалист порталу Ura.ru

Александр Чепурнов напомнил, что российские ученые уже производят эффективные препараты, но ВОЗ о них не говорит: «В России уже два предприятия под разными названиями выпускает препарат «Фавипиравир», которое было изобретено в Японии. Непонятно, почему эти вещи игнорируются. Большинству исследователей представляется, что необходимый эффект есть».

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что «Ремдесивир» показал на тестах самые надежные результаты. При этом она добавила, что его применение снизило число госпитализации, но не смертности.