«Спросите пульмонолога». Для защиты от заражения коронавирусом промывание носа помогает как рыбке зонтик

Поможет ли от заражения коронавирусом мытье упаковок из магазина? Надолго ли исчезают обоняние и вкус после перенесенной инфекции? Можно ли заразиться коронавирусом повторно? Петербуржцы продолжают задавать волнующие их вопросы ведущим пульмонологам города, а главное, быстро получать ответы врачей.

За последнюю неделю читатели «Доктора Питера» задали более 35 вопросов ведущим врачам-пульмонологам города, а с начала появления рубрики «Спросите пульмонолога» около трех недель назад количество вопросов-ответов на страницах издания уже превысило 200. И хотя изначально предполагалось, что вопросы могут касаться любых проблем с дыхательной системой, ожидаемо, что больше всего волнуют горожан вопросы, связанные с диагностикой и лечением коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Отвечают горожанам ведущие специалисты города (на фото слева направо): главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев.

Каждый понедельник анонс рубрики традиционно обновляется, поэтому новые вопросы читатели «Доктора Питера» могут оставлять в комментариях к этому тексту. Напоминаем, что информация открыта для всех, поэтому вопросы лучше задавать без использования личных данных. Ответ доктора в тот же день публикуется прямо под вашим вопросом под ником Pulmonolog.MD.

В сегодняшнем обновленном анонсе «Доктор Питер» публикует ответы наших экспертов на некоторые предыдущие вопросы читателей.

- Есть ли смысл в мытье упаковок из магазина и надо ли прятать в чехлы одежду после прихода домой? Это, действительно, профилактика заражения (COVID-19)?

- Если вы собираетесь прикасаться к упаковке голыми руками и после этого не мыть их с мылом каждый раз, то вымыть или хотя бы протереть упаковку целесообразно. Большого смысла убирать одежду в чехлы я не вижу, если, конечно, речь не идёт о сборе вещей для последующей обработки после контакта с больным COVID-19. Можно ограничиться проветриванием одежды на балконе. На ткани, в отличие от металла или пластика, вирус живёт сравнительно меньше.

- Если несколько раз в день промывать нос и полоскать горло солёной водой это сработает как профилактика?

- Если вы имеете в виду, что полоскание горла и промывание носовых ходов используются сразу же после контакта с источником заражения COVID-19, то да, иногда это сработает, хотя альтернативой предшествующему применению средств индивидуальной защиты не является. Можно также представить ситуацию, когда человек страдает заболеванием ЛОР-органов, что само по себе повышает риск заразиться COVID-19, и оториноларинголог, помимо других лекарств, назначил пациенту ещё и солевой раствор. Здесь полоскание и промывание косвенно также сыграют положительную роль. В остальном это поможет как рыбе зонтик.

- В интернете много противоречивой информации о влиянии вакцинирования от гриппа на течение COVID-19. Кто-то утверждает, что как раз привитые люди чаще и сильнее страдают от так называемого цитокинового шторма, кто-то - обратное. Ведется ли такая статистика, справедливы ли опасения по поводу вакцинации от гриппа?

- Я не сталкивался с информацией в научных источниках, что вакцинация от гриппа провоцирует «цитокиновый шторм». Насколько я знаю, вакцинация от гриппа коррелирует с некоторым снижением частоты заболеваемости COVID-19. Неизвестно, является ли это следствием неспецифического влияния противогриппозной вакцины на иммунитет или, например, результатом того, что люди, которые прививаются от гриппа, более дисциплинированно соблюдают меры профилактики и по поводу коронавирусной инфекции. С другой стороны, не исключён следующий вариант: прививаются чаще люди с сопутствующими болезнями, а у них тяжёлое течение COVID-19 с «цитокиновым штормом» более вероятно. Статистика - вещь коварная. Не стоит забывать, однако, что люди погибают и от гриппа, пусть реже, чем от COVID-19. Вакцинация позволяет свести такой риск к минимуму.

- Какой уровень IgG предположительно достаточен, чтобы не заболеть повторно?

- К настоящему времени не доказано, что выявление иммуноглобулина G в любом количестве является пожизненной гарантией от повторного заражения. Через год два эти антитела могут исчезнуть.

- Месяц назад переболела ковидом в лёгкой форме. Но обоняния и вкуса нет до сих пор. Как это можно объяснить? И как их вернуть обратно? В остальном чувствую себя прекрасно, тесты отрицательные.

- Восстановление вкуса и обоняния после COVID-19 иногда затягивается на месяц и более.

Если вы чувствуете отёк слизистой или выделения из носоглотки, обратитесь к оториноларингологу. Возможно, после осмотра он назначит промывание носовых ходов солевым раствором или курс назального глюкокортикостероида. Если таких симптомов нет, можно подождать ещё некоторое время.

- Я сдала качественный тест на антитела IgG (Вектор), он оказался положительным. Затем пошел сдавать муж, он сдал другой, швейцарский, там где суммарно IgG и IgM. Он оказался отрицательным. Это возможно? Или какой-то тест оказался плохим и надо пересдать? Симптомов и болезни у нас не было.

- Помимо SARS-CoV-2, известны и широко распространены ещё, по крайней мере, четыре представителя того же семейства, которые вызывают сезонные ОРВИ. Тест на антитела не всегда помогает понять, о каком именно коронавирусе идёт речь. Гипотетически, если у вас обнаружатся ещё и иммуноглобулины класса М, это может означать бессимптомное течение коронавирусной инфекции в течение последних недель. Однако, вероятность такой версии низкая. К тому времени, когда IgM начинают исчезать, IgG только появляются (и сохраняются, в отличие от IgM, достаточно длительно). Наконец, если скрытый смысл вашего обследования заключался в том, чтобы решить, «нужно ли мне соблюдать меры профилактики», то пока не подтверждено, что человек, перенёсший COVID -19, не может заразиться повторно. Известно, с другой стороны, что наличие антител не исключает выделение вируса. Диагностика COVID-19 в случае симптомов болезни или отягощённого эпидемиологического анамнеза основана в первую очередь на исследовании мазка ПЦР-методом.

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