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Петербургских медиков наградили орденами и медалью Луки Крымского

12:55, 21.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Главного врача "прославившейся" Покровской больницы Марину Бахолдину наградили дважды: ей присвоено звание Героя труда и объявлено о награждении орденом Пирогова.

Петербургских медиков наградили орденами и медалью Луки Крымского

Сегодня, в день Медицинского работника Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медучреждений за вклад в борьбу с COVID-19, за самоотверженное исполнение профессионального долга орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

А «за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с COVID-19» звание Героя Труда присвоено пяти врачам, включая Марину Бахолдину, главного врача Покровской больницы.

«Доктор Питер» публикует полный список петербургских медиков, которые получили награды. 

Орденом Пирогова награждены:

  • АЗАРЕНКО Сергей Владимирович - врач;
  • АНИСЕНКОВА Анна Юрьевна - врач;
  • АПЭРЕЧЕ Борис Сергеевич - заведующий отделением ;
  • АФИНОГЕНОВА Екатерина Михайловна - врач;
  • БАЗАЕВА Ирина Сергеевна - врач;
  • БЕРЕЗИНА Марина Викторовна - заведующая отделением;
  • БОГДАНОВ Роман Николаевич - заведующий отделением;
  • БОГУШЕВИЧ Юлия Александровна - врач;
  • БОРОБОВ Юрий Михайлович - заведующий отделением;
  • БОЯРКИН Андрей Александрович - заведующий отделением;
  • ВИШНЕВСКАЯ Татьяна Владимировна - заведующая отделением;
  • ВОЛЧИК Владимир Павлович - врач;
  • ГАНИНА Екатерина Петровна - врач;
  • ГОЙКАЛОВ Николай Геннадьевич - заведующий отделением;
  • ГОЛОВКИН Никита Владимирович - заведующий отделением;
  • ГОРСКАЯ Наталья Владимировна - заместитель начальника госпиталя;
  • ГРОМОВА Виктория Анатольевна - врач;
  • ЕГОРОВ Константин Сергеевич - заведующий отделением;
  • ЕРМАКОВ Павел Игоревич - заведующий отделением;
  • ЗАЙЦЕВА Татьяна Евгеньевна - заместитель главного врача;
  • ЗАХАРОВ Валерий Владимирович - заведующий отделом;
  • ИВАНОВ Игорь Григорьевич - заместитель главного врача;
  • ИЛЬИНА Оксана Михайловна - заведующая отделением;
  • ИСТОМИН Тамерлан Александрович - врач;
  • КОКАЯ Анна Александровна - заведующая отделением;
  • КОНДАКОВ Сергей Борисович - заместитель главного врача;
  • КУЛИКОВА Мария Михайловна - врач;
  • Ли Кирилл Челевич - заведующий отделением;
  • МАКАРОВ Сергей Анатольевич - заведующего отделением;
  • МЕЩАНИНОВА Светлана Геннадиевна - заведующая отделением;
  • МИРОНОВА Наталья Михайловна - заведующая отделением;
  • МУСАТОВ Владимир Борисович - заместитель главного врача;
  • НАРИМАНЯН Наири Захарович - заведующий отделением;
  • НИЗАМУТДИНОВА Альфия Сахабовна - заведующая отделением;
  • НИКОЛАЕНКО Вадим Петрович - заместитель главного врача;
  • ОВДИЕНКО Оксана Александровна - заведующая отделением;
  • ПАРШИНА Валерия Леонидовна - заведующая отделением;
  • ПЕСКОВЕЦ Роман Дмитриевич - врач;
  • ПЛАМЕНЕВА Юлия Владимировна - врач;
  • ПОТЕМКИН Виталий Витальевич - врач;
  • ПОЧИНЯЕВА Любовь Михайловну - заместитель главного врача;
  • ПРИВАЛОВА Мария Андреевна - заведующая отделением;
  • ПРОТЧЕНКОВ Михаил Александрович - заведующий отделением;
  • ПРОКОПОВИЧ Всеволод Дмитриевич - руководитель центра;
  • РУБЕЖОВА Евгения Михайловна - заместитель главного врача;
  • РУМЯНЦЕВ Александр Владимирович - заведующий отделением;
  • Сельницева Виктория Владиславовна - врач;
  • СЕМЕНЦОВ Константин Валерьевич - заместитель начальника госпиталя;
  • СЕНТЯБОВА Елена Александровна - заведующая отделением;
  • СОКИРКО Елена Леонидовна - врач;
  • СОЛОВЬЕВА Наталия Викторовна - заведующая отделением;
  • СУЛИМА Владимир Валерьевич - заведующий отделением;
  • ФРИДМАН Светлана Романовна - врач;
  • ХОБОТНИКОВ Дмитрий Николаевич - врач;
  • ЧААВА Лали Иродионовна - врач;
  • ЧИКИН Александр Евгеньевич - заместитель главного врача;
  • ШАБУНИН Николай Николаевич - врач;
  • ЭФЕНДИЕВ Алексей Октаевич - врач;
  • ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич - заведующий отделением;
  • ЯРОВАЯ Екатерина Владимировна - заведующая отделением.

Орденом Пирогова наградили и руководителей клиник, в которых лечат пациентов с COVID-19. Это Бахолдина Марина Николаевна - Покровская больница, Волчков Владимир Анатольевич - Городская многопрофильная больница №2, Гусев Денис Александрович - Городская инфекционная больница им. Боткина, Емельянов Олег Владиславович - Мариинская больница, Исанкина Людмила Николаевна - Детская больница №5 им. Филатова, Линец Юрий Павлович - Александровская больница, Новицкий Андрей Викторович - Городская больница №15, Панфиленко Александр Федорович - Городская больница №38 им. Семашко, Софронов Александр Генрихович - Городскакя психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова, Стрижелецкий Валерий Викторович - Городская больница святого Георгия, Суровцева Татьяна Викторовна - Городская больница №20, Шапкайц Владимир Александрович - Городской роддом №16, Щербак Сергей Григорьевич - Городская больница №40.

17 медиков были награждены посмертно. Это анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы Сергей Белошицкий, гинеколог НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Лариса Веселаго, медсестра Госпиталя для ветеранов войн Светлана Давтян, рентгенолаборант Людмила Жиленкова, медсестра Любовь Заика, заведующая клинико-диагностической лабораторией горбольницы № 20 Татьяна Зайко, врач-гинеколог женской консультации №30 Мария Киселева, хирург Городской больницы №20 Александр Костыгин, заведующая 1-м кардиологическим отделением Городской больницы № 26 Галина Литвинова, старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович, заведующий отделением рентгенолог отделения лучевой диагностики Городской клинической больницы № 31 Виктор Парафило, медсестра Наталья Рожкова, врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой помощи Антонина Рында, педиатр ГССМП Татьяна Ткачева, заведующая пульмонологическим отделением Елизаветинской больницы Лилия Уон, заведующий нейрохирургическим отделением №2 Александровской больницы Алексей Филлипов, медсестра Валентина Шужина



Медалью Луки Крымского наградили:

  • АВЕШНИКОВУ Любовь Владимировну - медицинскую сестру;
  • АНАНИЧ Светлану Владимировну - старшую медсестру;
  • АФОНИНУ Ольгу Степановну - старшую медсестру;
  • БЕРИДЗЕ Тамару Алексеевну - старшую медсестру ;
  • БУДАНОВУ Екатерину Владимировну - медсестру;
  • БУШУЕВУ Юлию Сергеевну - старшую медсестру;
  • ВЫТРИШКО Любовь Ивановну - санитарку;
  • ГЕРАЩЕНКОВУ Наталью Альбертовну - старшую медсестру;
  • ГОМЕНЮК Марию Николаевну - старшую медицинскую сестру;
  • ГРИЩЕНКО Александру Олеговну - медицинскую сестру;
  • ДМИТРИЕВЫХ Татьяну Георгиевну - старшую медицинскую сестру;
  • ЖУРАВЛЕВУ Екатерину Викторовну - старшую медицинскую сестру;
  • ЗУБКОВА Юрия Павловича - старшего медицинского брата;
  • ЗУРНАЕВУ Светлану Ивановну - старшую медицинскую сестру;
  • КАПЕЛЬКИНУ Ирину Александровну - главную медсестру;
  • КАРЕТИНА Александра Александровича - старшего медицинского брата;
  • КОСТЫЛЕВУ Татьяну Геннадьевну - главную медицинскую сестру;
  • ЛАВРОВУ Татьяну Николаевну - старшую медицинскую сестру;
  • МАЛЬМИ Ольгу Владимировну - старшую медицинскую сестру;
  • МИРОНОВУ Екатерину Алексеевну - медицинскую сестру;
  • МИТКИНУ Елену Николаевну - старшую медицинскую сестру;
  • МОКИЕВСКУЮ Татьяну Сергеевну - медицинскую сестру;
  • ПАШИНЦЕВУ Ину Викторовну - старшую медицинскую сестру;
  • ПОЛЯКОВУ Елену Владимировну - главную медицинскую сестру;
  • РУДАКОВУ Веру Михайловну - младшую медицинскую сестру;
  • САБЗАЛИЕВУ Сальминаз Гамза кызы - медицинскую сестру;
  • ТИМОФЕЕВУ Людмилу Борисовну - медицинскую сестру;
  • ХАРИТОНОВУ Наталию Ивановну - старшую медицинскую сестру;
  • ЧЕХОВИЧ Ксению Алексеевну - акушерку;
  • ШАТРОВУ Елену Александровну старшую медицинскую сестру.

В Ленинградской области Орден Пирогова получила заведующая отделением Молодцова Любовь Геннадьевна, а медаль Луки Крымского - Тюрина Юлия Васильевна, работающая старшей медсестрой. 

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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