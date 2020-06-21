Петербургских медиков наградили орденами и медалью Луки Крымского

Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Главного врача "прославившейся" Покровской больницы Марину Бахолдину наградили дважды: ей присвоено звание Героя труда и объявлено о награждении орденом Пирогова.

Сегодня, в день Медицинского работника Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медучреждений за вклад в борьбу с COVID-19, за самоотверженное исполнение профессионального долга орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

А «за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с COVID-19» звание Героя Труда присвоено пяти врачам, включая Марину Бахолдину, главного врача Покровской больницы.

«Доктор Питер» публикует полный список петербургских медиков, которые получили награды.

Орденом Пирогова награждены:

АЗАРЕНКО Сергей Владимирович - врач;

АНИСЕНКОВА Анна Юрьевна - врач;

АПЭРЕЧЕ Борис Сергеевич - заведующий отделением ;

АФИНОГЕНОВА Екатерина Михайловна - врач;

БАЗАЕВА Ирина Сергеевна - врач;

БЕРЕЗИНА Марина Викторовна - заведующая отделением;

БОГДАНОВ Роман Николаевич - заведующий отделением;

БОГУШЕВИЧ Юлия Александровна - врач;

БОРОБОВ Юрий Михайлович - заведующий отделением;

БОЯРКИН Андрей Александрович - заведующий отделением;

ВИШНЕВСКАЯ Татьяна Владимировна - заведующая отделением;

ВОЛЧИК Владимир Павлович - врач;

ГАНИНА Екатерина Петровна - врач;

ГОЙКАЛОВ Николай Геннадьевич - заведующий отделением;

ГОЛОВКИН Никита Владимирович - заведующий отделением;

ГОРСКАЯ Наталья Владимировна - заместитель начальника госпиталя;

ГРОМОВА Виктория Анатольевна - врач;

ЕГОРОВ Константин Сергеевич - заведующий отделением;

ЕРМАКОВ Павел Игоревич - заведующий отделением;

ЗАЙЦЕВА Татьяна Евгеньевна - заместитель главного врача;

ЗАХАРОВ Валерий Владимирович - заведующий отделом;

ИВАНОВ Игорь Григорьевич - заместитель главного врача;

ИЛЬИНА Оксана Михайловна - заведующая отделением;

ИСТОМИН Тамерлан Александрович - врач;

КОКАЯ Анна Александровна - заведующая отделением;

КОНДАКОВ Сергей Борисович - заместитель главного врача;

КУЛИКОВА Мария Михайловна - врач;

Ли Кирилл Челевич - заведующий отделением;

МАКАРОВ Сергей Анатольевич - заведующего отделением;

МЕЩАНИНОВА Светлана Геннадиевна - заведующая отделением;

МИРОНОВА Наталья Михайловна - заведующая отделением;

МУСАТОВ Владимир Борисович - заместитель главного врача;

НАРИМАНЯН Наири Захарович - заведующий отделением;

НИЗАМУТДИНОВА Альфия Сахабовна - заведующая отделением;

НИКОЛАЕНКО Вадим Петрович - заместитель главного врача;

ОВДИЕНКО Оксана Александровна - заведующая отделением;

ПАРШИНА Валерия Леонидовна - заведующая отделением;

ПЕСКОВЕЦ Роман Дмитриевич - врач;

ПЛАМЕНЕВА Юлия Владимировна - врач;

ПОТЕМКИН Виталий Витальевич - врач;

ПОЧИНЯЕВА Любовь Михайловну - заместитель главного врача;

ПРИВАЛОВА Мария Андреевна - заведующая отделением;

ПРОТЧЕНКОВ Михаил Александрович - заведующий отделением;

ПРОКОПОВИЧ Всеволод Дмитриевич - руководитель центра;

РУБЕЖОВА Евгения Михайловна - заместитель главного врача;

РУМЯНЦЕВ Александр Владимирович - заведующий отделением;

Сельницева Виктория Владиславовна - врач;

СЕМЕНЦОВ Константин Валерьевич - заместитель начальника госпиталя;

СЕНТЯБОВА Елена Александровна - заведующая отделением;

СОКИРКО Елена Леонидовна - врач;

СОЛОВЬЕВА Наталия Викторовна - заведующая отделением;

СУЛИМА Владимир Валерьевич - заведующий отделением;

ФРИДМАН Светлана Романовна - врач;

ХОБОТНИКОВ Дмитрий Николаевич - врач;

ЧААВА Лали Иродионовна - врач;

ЧИКИН Александр Евгеньевич - заместитель главного врача;

ШАБУНИН Николай Николаевич - врач;

ЭФЕНДИЕВ Алексей Октаевич - врач;

ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич - заведующий отделением;

ЯРОВАЯ Екатерина Владимировна - заведующая отделением.

Орденом Пирогова наградили и руководителей клиник, в которых лечат пациентов с COVID-19. Это Бахолдина Марина Николаевна - Покровская больница, Волчков Владимир Анатольевич - Городская многопрофильная больница №2, Гусев Денис Александрович - Городская инфекционная больница им. Боткина, Емельянов Олег Владиславович - Мариинская больница, Исанкина Людмила Николаевна - Детская больница №5 им. Филатова, Линец Юрий Павлович - Александровская больница, Новицкий Андрей Викторович - Городская больница №15, Панфиленко Александр Федорович - Городская больница №38 им. Семашко, Софронов Александр Генрихович - Городскакя психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова, Стрижелецкий Валерий Викторович - Городская больница святого Георгия, Суровцева Татьяна Викторовна - Городская больница №20, Шапкайц Владимир Александрович - Городской роддом №16, Щербак Сергей Григорьевич - Городская больница №40.

17 медиков были награждены посмертно. Это анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы Сергей Белошицкий, гинеколог НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Лариса Веселаго, медсестра Госпиталя для ветеранов войн Светлана Давтян, рентгенолаборант Людмила Жиленкова, медсестра Любовь Заика, заведующая клинико-диагностической лабораторией горбольницы № 20 Татьяна Зайко, врач-гинеколог женской консультации №30 Мария Киселева, хирург Городской больницы №20 Александр Костыгин, заведующая 1-м кардиологическим отделением Городской больницы № 26 Галина Литвинова, старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович, заведующий отделением рентгенолог отделения лучевой диагностики Городской клинической больницы № 31 Виктор Парафило, медсестра Наталья Рожкова, врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой помощи Антонина Рында, педиатр ГССМП Татьяна Ткачева, заведующая пульмонологическим отделением Елизаветинской больницы Лилия Уон, заведующий нейрохирургическим отделением №2 Александровской больницы Алексей Филлипов, медсестра Валентина Шужина.



Медалью Луки Крымского наградили:

АВЕШНИКОВУ Любовь Владимировну - медицинскую сестру;

АНАНИЧ Светлану Владимировну - старшую медсестру;

АФОНИНУ Ольгу Степановну - старшую медсестру;

БЕРИДЗЕ Тамару Алексеевну - старшую медсестру ;

БУДАНОВУ Екатерину Владимировну - медсестру;

БУШУЕВУ Юлию Сергеевну - старшую медсестру;

ВЫТРИШКО Любовь Ивановну - санитарку;

ГЕРАЩЕНКОВУ Наталью Альбертовну - старшую медсестру;

ГОМЕНЮК Марию Николаевну - старшую медицинскую сестру;

ГРИЩЕНКО Александру Олеговну - медицинскую сестру;

ДМИТРИЕВЫХ Татьяну Георгиевну - старшую медицинскую сестру;

ЖУРАВЛЕВУ Екатерину Викторовну - старшую медицинскую сестру;

ЗУБКОВА Юрия Павловича - старшего медицинского брата;

ЗУРНАЕВУ Светлану Ивановну - старшую медицинскую сестру;

КАПЕЛЬКИНУ Ирину Александровну - главную медсестру;

КАРЕТИНА Александра Александровича - старшего медицинского брата;

КОСТЫЛЕВУ Татьяну Геннадьевну - главную медицинскую сестру;

ЛАВРОВУ Татьяну Николаевну - старшую медицинскую сестру;

МАЛЬМИ Ольгу Владимировну - старшую медицинскую сестру;

МИРОНОВУ Екатерину Алексеевну - медицинскую сестру;

МИТКИНУ Елену Николаевну - старшую медицинскую сестру;

МОКИЕВСКУЮ Татьяну Сергеевну - медицинскую сестру;

ПАШИНЦЕВУ Ину Викторовну - старшую медицинскую сестру;

ПОЛЯКОВУ Елену Владимировну - главную медицинскую сестру;

РУДАКОВУ Веру Михайловну - младшую медицинскую сестру;

САБЗАЛИЕВУ Сальминаз Гамза кызы - медицинскую сестру;

ТИМОФЕЕВУ Людмилу Борисовну - медицинскую сестру;

ХАРИТОНОВУ Наталию Ивановну - старшую медицинскую сестру;

ЧЕХОВИЧ Ксению Алексеевну - акушерку;

ШАТРОВУ Елену Александровну старшую медицинскую сестру.

В Ленинградской области Орден Пирогова получила заведующая отделением Молодцова Любовь Геннадьевна, а медаль Луки Крымского - Тюрина Юлия Васильевна, работающая старшей медсестрой.

© Доктор Питер