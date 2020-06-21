Петербургских медиков наградили орденами и медалью Луки Крымского

Петербургских медиков наградили орденами и медалью Луки Крымского12:55, 21.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Главного врача "прославившейся" Покровской больницы Марину Бахолдину наградили дважды: ей присвоено звание Героя труда и объявлено о награждении орденом Пирогова.
Сегодня, в день Медицинского работника Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медучреждений за вклад в борьбу с COVID-19, за самоотверженное исполнение профессионального долга орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
А «за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с COVID-19» звание Героя Труда присвоено пяти врачам, включая Марину Бахолдину, главного врача Покровской больницы.
«Доктор Питер» публикует полный список петербургских медиков, которые получили награды.
Орденом Пирогова награждены:
- АЗАРЕНКО Сергей Владимирович - врач;
- АНИСЕНКОВА Анна Юрьевна - врач;
- АПЭРЕЧЕ Борис Сергеевич - заведующий отделением ;
- АФИНОГЕНОВА Екатерина Михайловна - врач;
- БАЗАЕВА Ирина Сергеевна - врач;
- БЕРЕЗИНА Марина Викторовна - заведующая отделением;
- БОГДАНОВ Роман Николаевич - заведующий отделением;
- БОГУШЕВИЧ Юлия Александровна - врач;
- БОРОБОВ Юрий Михайлович - заведующий отделением;
- БОЯРКИН Андрей Александрович - заведующий отделением;
- ВИШНЕВСКАЯ Татьяна Владимировна - заведующая отделением;
- ВОЛЧИК Владимир Павлович - врач;
- ГАНИНА Екатерина Петровна - врач;
- ГОЙКАЛОВ Николай Геннадьевич - заведующий отделением;
- ГОЛОВКИН Никита Владимирович - заведующий отделением;
- ГОРСКАЯ Наталья Владимировна - заместитель начальника госпиталя;
- ГРОМОВА Виктория Анатольевна - врач;
- ЕГОРОВ Константин Сергеевич - заведующий отделением;
- ЕРМАКОВ Павел Игоревич - заведующий отделением;
- ЗАЙЦЕВА Татьяна Евгеньевна - заместитель главного врача;
- ЗАХАРОВ Валерий Владимирович - заведующий отделом;
- ИВАНОВ Игорь Григорьевич - заместитель главного врача;
- ИЛЬИНА Оксана Михайловна - заведующая отделением;
- ИСТОМИН Тамерлан Александрович - врач;
- КОКАЯ Анна Александровна - заведующая отделением;
- КОНДАКОВ Сергей Борисович - заместитель главного врача;
- КУЛИКОВА Мария Михайловна - врач;
- Ли Кирилл Челевич - заведующий отделением;
- МАКАРОВ Сергей Анатольевич - заведующего отделением;
- МЕЩАНИНОВА Светлана Геннадиевна - заведующая отделением;
- МИРОНОВА Наталья Михайловна - заведующая отделением;
- МУСАТОВ Владимир Борисович - заместитель главного врача;
- НАРИМАНЯН Наири Захарович - заведующий отделением;
- НИЗАМУТДИНОВА Альфия Сахабовна - заведующая отделением;
- НИКОЛАЕНКО Вадим Петрович - заместитель главного врача;
- ОВДИЕНКО Оксана Александровна - заведующая отделением;
- ПАРШИНА Валерия Леонидовна - заведующая отделением;
- ПЕСКОВЕЦ Роман Дмитриевич - врач;
- ПЛАМЕНЕВА Юлия Владимировна - врач;
- ПОТЕМКИН Виталий Витальевич - врач;
- ПОЧИНЯЕВА Любовь Михайловну - заместитель главного врача;
- ПРИВАЛОВА Мария Андреевна - заведующая отделением;
- ПРОТЧЕНКОВ Михаил Александрович - заведующий отделением;
- ПРОКОПОВИЧ Всеволод Дмитриевич - руководитель центра;
- РУБЕЖОВА Евгения Михайловна - заместитель главного врача;
- РУМЯНЦЕВ Александр Владимирович - заведующий отделением;
- Сельницева Виктория Владиславовна - врач;
- СЕМЕНЦОВ Константин Валерьевич - заместитель начальника госпиталя;
- СЕНТЯБОВА Елена Александровна - заведующая отделением;
- СОКИРКО Елена Леонидовна - врач;
- СОЛОВЬЕВА Наталия Викторовна - заведующая отделением;
- СУЛИМА Владимир Валерьевич - заведующий отделением;
- ФРИДМАН Светлана Романовна - врач;
- ХОБОТНИКОВ Дмитрий Николаевич - врач;
- ЧААВА Лали Иродионовна - врач;
- ЧИКИН Александр Евгеньевич - заместитель главного врача;
- ШАБУНИН Николай Николаевич - врач;
- ЭФЕНДИЕВ Алексей Октаевич - врач;
- ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич - заведующий отделением;
- ЯРОВАЯ Екатерина Владимировна - заведующая отделением.
Орденом Пирогова наградили и руководителей клиник, в которых лечат пациентов с COVID-19. Это Бахолдина Марина Николаевна - Покровская больница, Волчков Владимир Анатольевич - Городская многопрофильная больница №2, Гусев Денис Александрович - Городская инфекционная больница им. Боткина, Емельянов Олег Владиславович - Мариинская больница, Исанкина Людмила Николаевна - Детская больница №5 им. Филатова, Линец Юрий Павлович - Александровская больница, Новицкий Андрей Викторович - Городская больница №15, Панфиленко Александр Федорович - Городская больница №38 им. Семашко, Софронов Александр Генрихович - Городскакя психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова, Стрижелецкий Валерий Викторович - Городская больница святого Георгия, Суровцева Татьяна Викторовна - Городская больница №20, Шапкайц Владимир Александрович - Городской роддом №16, Щербак Сергей Григорьевич - Городская больница №40.
17 медиков были награждены посмертно. Это анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы Сергей Белошицкий, гинеколог НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Лариса Веселаго, медсестра Госпиталя для ветеранов войн Светлана Давтян, рентгенолаборант Людмила Жиленкова, медсестра Любовь Заика, заведующая клинико-диагностической лабораторией горбольницы № 20 Татьяна Зайко, врач-гинеколог женской консультации №30 Мария Киселева, хирург Городской больницы №20 Александр Костыгин, заведующая 1-м кардиологическим отделением Городской больницы № 26 Галина Литвинова, старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович, заведующий отделением рентгенолог отделения лучевой диагностики Городской клинической больницы № 31 Виктор Парафило, медсестра Наталья Рожкова, врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой помощи Антонина Рында, педиатр ГССМП Татьяна Ткачева, заведующая пульмонологическим отделением Елизаветинской больницы Лилия Уон, заведующий нейрохирургическим отделением №2 Александровской больницы Алексей Филлипов, медсестра Валентина Шужина.
Медалью Луки Крымского наградили:
- АВЕШНИКОВУ Любовь Владимировну - медицинскую сестру;
- АНАНИЧ Светлану Владимировну - старшую медсестру;
- АФОНИНУ Ольгу Степановну - старшую медсестру;
- БЕРИДЗЕ Тамару Алексеевну - старшую медсестру ;
- БУДАНОВУ Екатерину Владимировну - медсестру;
- БУШУЕВУ Юлию Сергеевну - старшую медсестру;
- ВЫТРИШКО Любовь Ивановну - санитарку;
- ГЕРАЩЕНКОВУ Наталью Альбертовну - старшую медсестру;
- ГОМЕНЮК Марию Николаевну - старшую медицинскую сестру;
- ГРИЩЕНКО Александру Олеговну - медицинскую сестру;
- ДМИТРИЕВЫХ Татьяну Георгиевну - старшую медицинскую сестру;
- ЖУРАВЛЕВУ Екатерину Викторовну - старшую медицинскую сестру;
- ЗУБКОВА Юрия Павловича - старшего медицинского брата;
- ЗУРНАЕВУ Светлану Ивановну - старшую медицинскую сестру;
- КАПЕЛЬКИНУ Ирину Александровну - главную медсестру;
- КАРЕТИНА Александра Александровича - старшего медицинского брата;
- КОСТЫЛЕВУ Татьяну Геннадьевну - главную медицинскую сестру;
- ЛАВРОВУ Татьяну Николаевну - старшую медицинскую сестру;
- МАЛЬМИ Ольгу Владимировну - старшую медицинскую сестру;
- МИРОНОВУ Екатерину Алексеевну - медицинскую сестру;
- МИТКИНУ Елену Николаевну - старшую медицинскую сестру;
- МОКИЕВСКУЮ Татьяну Сергеевну - медицинскую сестру;
- ПАШИНЦЕВУ Ину Викторовну - старшую медицинскую сестру;
- ПОЛЯКОВУ Елену Владимировну - главную медицинскую сестру;
- РУДАКОВУ Веру Михайловну - младшую медицинскую сестру;
- САБЗАЛИЕВУ Сальминаз Гамза кызы - медицинскую сестру;
- ТИМОФЕЕВУ Людмилу Борисовну - медицинскую сестру;
- ХАРИТОНОВУ Наталию Ивановну - старшую медицинскую сестру;
- ЧЕХОВИЧ Ксению Алексеевну - акушерку;
- ШАТРОВУ Елену Александровну старшую медицинскую сестру.
В Ленинградской области Орден Пирогова получила заведующая отделением Молодцова Любовь Геннадьевна, а медаль Луки Крымского - Тюрина Юлия Васильевна, работающая старшей медсестрой.
© Доктор Питер
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