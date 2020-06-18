Роспотребнадзор: Петербургская питьевая вода может быть «цветной» и «мутной», на здоровье это не влияет

Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Петербурге: оно «может провоцировать негативную реакцию населения, при этом, не представляя опасности для здоровья».

В опубликованном государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Санкт-Петербурге в 2019 году», сказано, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом процент несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям проб воды источников питьевого централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям увеличился за счет подземных источников. Из-за природных факторов: высокого содержания железа, марганца, фтора в воде скважин Курортного района и солей общей жесткости в воде скважин Красносельского района.

По результатам исследований, всего в 2019 году питьевая вода не соответствовала гигиеническим нормативам в 9 районах Петербурга (для сравнения: в 2017-м – 7 районов, в 2018-м – 6 районов):

- по железу - Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Петроградский, Петродворцовый, Приморский районы.

- по показателю «мутность» - Адмиралтейский, Кронштадтский, Приморский

- по показателю «цветность» - в двух точках, расположенных на территории Приморского и Петроградского районов

- по показателю «окисляемость перманганатная» (показывает общую концентрацию органики в воде) - в одной точке, расположенной на территории Приморского района.

- по показателю «жесткость» в одной точке, расположенной в Красносельском районе.

Процент несоответствия качества воды по санитарно-химическим показателям составил 1,1% (2017 – 0,8 %, 2018 – 2,1 %). В основном речь идет о железе - более 78% от общего количества превышений. Проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям, не было.

Роспотребназдор оценил возможное влияние питьевой воды на здоровье населения: несоответствие качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения «отражается на органолептических характеристиках питьевой воды, что в свою очередь, может провоцировать негативную реакцию населения, при этом, не представляя опасности для здоровья».

Исследователи выявили закономерность: превышение норм по «вредным» веществам в горячей воде чаще всего – в 78% случаев приходится на период с начала июня по конец сентября: «Это может говорить об ухудшении качества подаваемой населению воды во время остановки котельных и ТЭЦ, проведения профилактических и ремонтных работ в летне-осенний период, в период подготовки к отопительному сезону и в начале отопительного сезона. Оценивая риск от воздействия химических веществ в воде горячего водоснабжения, можно сделать вывод об отсутствии влияния на здоровье населения».

В докладе Роспотребнадзора названы вероятные причины, влияющие на состояние водных объектов и состояние питьевой воды в Петербурге. Это сброс неочищенных или недостаточно очищенных стоков в водоемы через хозяйственно-бытовую и ливневую канализации, несанкционированные свалки снега от уборки улично-дорожной сети города, свалки твердых бытовых отходов на прибрежных территориях водоемов, смыв загрязнений с городских и сельских водосборных территорий.

В государственном докладе сказано, что все пробы питьевой воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по показателям «железо», «мутность», «цветность», «окисляемость перманганатная», получены в конечных точках разводящей сети. А на выходе из водопроводных станций и станций водоподготовки, а также в точках забора проб, расположенных на этапах транспортировки и распределения (повысительные насосные станции и т.п.) несоответствия нет. И это «может свидетельствовать о приоритетном загрязнении питьевой воды в процессе ее транспортировки, преимущественно во внутриквартальных и внутридомовых сетях и локальных участках загрязнения в результате изношенности водопроводных сетей».

Она составила в 2019 году 38,5%.

Справка

98% воды Петербург получает из Невы и только 2% - из подземных источников.

Качество питьевой воды постоянно контролируется Роспотребнадзором «для оценки влияния на здоровье населения». В 2019 году исследования проводились в 128 мониторинговых точках на территории всех 18 районов Петербурга. К приоритетным веществам, загрязняющим питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по данным анализа ФИФ СГМ за 2017-2019 годы, отнесен показатель «Железо», загрязняющий питьевую воду в процессе транспортировки воды.

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