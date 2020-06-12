Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорят холодные руки и ноги

Холодные руки и ноги могут сигнализировать об ослаблении иммунитета, рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

Холодные руки и ноги могут быть одним из симптомов ослабления иммунитета. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», - рассказала врач в эфире программы «О самом главном».

Другим признаком вирусных или бактериальных инфекций может быть появление конъюнктивита (воспаление слизистой оболочки глаза), покраснение или сухость глаз.