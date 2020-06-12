/ 18+

Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорят холодные руки и ноги

09:21, 12.06.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

Холодные руки и ноги могут сигнализировать об ослаблении иммунитета, рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорят холодные руки и ноги

Холодные руки и ноги могут быть одним из симптомов ослабления иммунитета. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.  

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», - рассказала врач в эфире программы «О самом главном».

Врач, вылечившийся после переливания плазмы: Симптомы COVID-19 отличались своей навязчивостью

Другим признаком вирусных или бактериальных инфекций может быть появление конъюнктивита (воспаление слизистой оболочки глаза), покраснение или сухость глаз.

Рубрики: Общество

2 комментария Оставить комментарий

Вообще-то,при холодных конечностях,в первых строках всегда упоминается вегетососудистая дистания,-это самая распространенная причина .

Ответить

А еще о ОАСНК!!!

Ответить

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×