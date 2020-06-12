Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорят холодные руки и ноги

Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорят холодные руки и ноги09:21, 12.06.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
Холодные руки и ноги могут сигнализировать об ослаблении иммунитета, рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.
Холодные руки и ноги могут быть одним из симптомов ослабления иммунитета. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.
«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», - рассказала врач в эфире программы «О самом главном».
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Другим признаком вирусных или бактериальных инфекций может быть появление конъюнктивита (воспаление слизистой оболочки глаза), покраснение или сухость глаз.
2 комментария Оставить комментарий
Вообще-то,при холодных конечностях,в первых строках всегда упоминается вегетососудистая дистания,-это самая распространенная причина .
А еще о ОАСНК!!!