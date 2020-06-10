Умер профессор Юрий Астахов, 35 лет возглавлявший офтальмологическую службу Петербурга

После продолжительной болезни умер известный врач, профессор Юрий Астахов, бывший главный внештатный офтальмолог Петербурга, занимавший этот пост 35 лет.

10 июня 2020 года после продолжительной болезни на 81-м году жизни умер известный петербургский врач Юрий Астахов, возглавлявший офтальмологическую службу города в течение 35 лет. Ее просто невозможно представить без Юрия Сергеевича. Именно он создавал Городской офтальмологический центр на базе Городской больницы № 2, которым руководил более 20 лет. Под его руководством была создана офтальмологическая служба в петербургском территориальном и межрайонных диабетологических центрах, организована система районных глаукомных центров. Кроме того, с его помощью было налажено создание первого в России массового производства контактных линз.

В 1962 году Юрий Астахов окончил ПСПбГМУ им. Павлова (тогда - Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова), начал работать на кафедре глазных болезней, позже стал ее заведующим. Вся его научная и врачебная биография связана с Первым медом.

Имя Юрия Астахова известно не только в России, но и в мировом профессиональном сообществе. Он был сопредседателем международного офтальмологического конгресса «Белые ночи», членом правления Российского и Петербургского научных обществ офтальмологов, вице-президентом Общероссийского общества офтальмологов «Ассоциации врачей - офтальмологов», вице-президентом Российского глаукомного общества, членом Американской академии офтальмологии.

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