В комздраве назвали больницы, где принимают петербуржцев с инфарктами и инсультами

Несмотря на то, что в эпидемию коронавируса больницы с региональными сосудистыми центрами перепрофилированы под прием пациентов с ковидом, петербуржцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить экстренную помощь. В комитете по здравоохранению рассказали, в каких больницах принимают пациентов с инфарктами и инсультами.

Из-за перепрофилирования больниц под COVID-19, маршрутизация петербуржцев с сердечно сосудистыми заболеваниями изменилась. Как сообщили в комитете по здравоохранению, пациентов с инсультами и инфарктами принимают в Елизаветинской больнице, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, 26-й и 40-й городских больницахе, клинике МЧС им. Никифорова. Помимо этого, помощь пациентами с инсультами оказывают в 33-й больнице (Колпино), а инфарктами - в клинике СПбГУ им. Пирогова.

В ведомстве добавили, что помощь пациентам с инсультом и выявленным коронавирусом оказывают еще в 11 перепрофилированных стационарах Петербурга, а горожанам с инфарктом и установленным ковидом - в девяти.

По данным комитете по здравоохранению, доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных пациентам с острым коронарным синдромом, в Петербурге составляет 61,6% - это почти в два раза превышает целевые показатели Минздрава. Доля пациентов с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис, составляет 7,3%, а в среднем по России - 5,1%.

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