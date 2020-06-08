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Врач рассказала, можно ли делать прививки детям после перенесенного коронавируса

09:22, 08.06.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Детям, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, можно делать прививки уже через 1–2 недели после выздоровления. Об этом рассказала главный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.

Врач рассказала, можно ли делать прививки детям после перенесенного коронавируса

Прививки детям, переболевшим COVID-19, можно делать спустя 1-2 недели после выздоровления, сообщила Эльмира Каширина, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 в Москве.

Она напомнила, что чаще всего дети легко переносят коронавирусную инфекцию, поэтому используются те же правила, что и при ОРВИ. Противопоказаний, которые связанны именно с COVID-19, не существует.

«После того как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно 1–2 недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки», - цитируют врача РИА Новости.

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Напомним, с 24 апреля в Петербурге разрешили проведение плановой вакцинации детям. Вакцинации по эпидпоказаниям не запрещалась. Запрет на плановые прививки главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова сняла досрочно, когда началась Европейская неделя иммунизации, – ранее он был введен до 30 апреля.

Рубрики: Инфекционные болезни

1 комментарий Оставить комментарий

"...после уже через 1–2 недели после..." - это великолепно.
Главное, чтобы лечили лучше, чем пишут.

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