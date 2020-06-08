Врач рассказала, можно ли делать прививки детям после перенесенного коронавируса

Детям, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, можно делать прививки уже через 1–2 недели после выздоровления. Об этом рассказала главный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.

Прививки детям, переболевшим COVID-19, можно делать спустя 1-2 недели после выздоровления, сообщила Эльмира Каширина, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 в Москве.

Она напомнила, что чаще всего дети легко переносят коронавирусную инфекцию, поэтому используются те же правила, что и при ОРВИ. Противопоказаний, которые связанны именно с COVID-19, не существует.

«После того как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно 1–2 недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки», - цитируют врача РИА Новости.

Напомним, с 24 апреля в Петербурге разрешили проведение плановой вакцинации детям. Вакцинации по эпидпоказаниям не запрещалась. Запрет на плановые прививки главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова сняла досрочно, когда началась Европейская неделя иммунизации, – ранее он был введен до 30 апреля.