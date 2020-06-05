Петербургский суд оштрафовал детскую поликлинику за нарушение санитарных норм

Детская городская поликлиника №49 заплатит 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм - такое решение вынес сегодня, 5 июня, Пушкинский суд Петербурга. Ранее такие же штрафы были назначены трем больницам.

Пушкинский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей Детскую городскую поликлинику №49 по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Медучреждение обвинили в несоблюдении санитарных норм и требований в условиях распространения коронавируса и в невыполнении предписания главного санврача Петербурга Наталии Башкетовой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В апреле в ходе проверки Роспотребнадзора было установлено, что в медучреждении выявлены случаи заражения коронавирусом, однако после этого необходимые меры по предотвращению распространения инфекции не приняты. Ведомство установило, что не весь персонал использовал средства индивидуальной защиты, не проводил контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах в процедурном кабинете, а исследование на наличие COVID-19 контактных пациентов и медицинского персонала проведено только на 13-й день.

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«Выявление случаев инфекционных заболеваний у сотрудников передается в отдел эпидемиологии в Роспотребнадзор несвоевременно, результаты лабораторных исследований, сведения о выписке пациента, случаях летального исхода также не передаются в установленном порядке», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Представитель поликлиники вину в совершении административного правонарушения признал частично. Он пояснил, что в процедурном кабинете проводилась уборка, никто из сотрудников не заболел и никакой угрозы не было.

Напомним, на 100 тысяч оштрафовали НИИ скорой помощи им.Джанелидзе, Городские больницы № 14 и № 15. Обоснованность привлечения к ответственности петербургских больниц за нарушение санитарных норм и нехватку средств индивидуальной защиты проверят прокуроры.

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