В Первом меде растет число госпитализированных с COVID-19. Им отдали уже 350 койко-мест

Сегодня в ПСПбГМУ им. Павлова открыли прием на дополнительно перепрофилированные койки для петербуржцев с COVID-19. Об этом «Доктору Питеру» рассказал ректор Первого меда Сергей Багненко. В общей сложности теперь здесь будут лечиться 250 петербуржцев и 100 жителей Ленобласти.

Напомним, Первый мед начал принимать инфицированных коронавирусом с тяжелой и среднетяжелой формой заболевания 28 апреля (изначально планировалось 14 мая). Пациенты уже почти месяц поступают в стационарное отделение скорой медицинской помощи и в Институт хирургии. Для петербуржцев в клиниках университета 150 коек было предназначено для жителей города, 100 – для жителей Ленинградской области. Дополнительные койки развернуты в тех же – 37-м, 38-м, 44-м корпусах. То есть там, где можно оказывать помощь пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Сегодня для лечения петербуржцев прибавилось еще сто мест.

Как рассказал «Доктору Питеру» ректор Первого меда Сергей Багненко, сейчас в «ковидном» подразделении университета 50 коек реанимации оборудованы ИВЛ, еще 150 – кислородом, и 150 предназначены для пациентов со среднетяжелой и с легкой формой течения болезни – «ближе к среднетяжелой». Это важно, чтобы город имел возможность лечить сложных пациентов и одновременно занимался созданием коечного резерва, упреждая развитие негативного сценария распространения инфекции.

- Для работы в новом, по сути обособленном, подразделении мы привлекли сотрудников нашей кафедры инфекционных болезней, сотрудников других медицинских учреждений – Института гриппа и Института Пастера. Кстати, наш завкафедрой инфекционных болезней – руководитель Института гриппа, он и курирует работу, - говорит Сергей Багненко. - В этом уже очень крупном отдельном подразделении сконцентрированы все необходимые службы и силы: диагностические, инфекционные, реанимационные. Cтационарное отделение скорой медицинской помощи абсолютно приспособлено для быстрого приема пациентов. Вы обратили внимание, что про огромные очереди у приемного отделения Первого медицинского никто не сообщал ни в соцсетях, ни в СМИ?

Кроме того, по словам ректора, пациенты Первого меда получают необходимую терапию (тоцилизумаб, тарилумаб) при подозрении на цитокиновый шторм, способный привести к летальному исходу, а также гепарины и другие препараты, временно рекомендованные Минздравом.

Сейчас клиники университета им. Павлова работают в особом режиме. Два корпуса стали, по сути, центрами онкохирургической помощи, работает Центр онкогематологии им. Горбачевой. Выполняются неотложные сосудистые операции, экстрагенитальные, работает и отделение аритмологии, акушерство. Остановилось, по сути, только эндопротезирование, которое можно все-таки перенести на 2-3 месяца. То есть экстренной помощи нет, но есть режим, который условно можно назвать оказанием плановой помощи по жизненным показаниям.

- Экстренную помощь мы оказываем сейчас только пациентам с хирургической патологией, у которых диагностирован COVID-19, – поясняет академик Сергей Багненко. – Несмотря на инфицирование, жизнеугрожающие состояния требуют немедленной госпитализации и хирургического вмешательства.

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