Глава Лиги пациентов просит ФСБ и СК проверить действия Роспотребнадзора и властей во время пандемии

Президент Лиги пациентов Александр Саверский подозревает Роспотребнадзор и власти регионов в дезинформации, бездействии, а в других случаях - превышении полномочий во время пандемии. По мнению эксперта РАН, все это угрожает жизни и здоровью россиян и нарушает их права. Свои аргументы он приводит в заявлении, направленном руководителям ФСБ, Генпрокуратуры и СК РФ.

Президент общественной организации Лига защитников пациентов, эксперт РАН, член Экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский просит провести проверку и возбудить уголовные дела «в связи с преступлениями против интересов государства, государственной власти, порядка управления, прав и свобод граждан мерами, принятыми в ходе распространения коронавируса».

«Прошу провести проверку действий, совершаемых должностными лицами Роспотребнадзора и органов власти субъектов РФ, в период эпидемии нового коронавируса в период с ноября 2019 года по настоящее время. Приведенный ниже анализ действий указанных органов власти дает основания полагать, что ошибки, а порой и умышленные действия должностных лиц нанесли удар по всему государству – по здоровью и жизни граждан, по экономике, по правам, по системе государственного управления. Впервые в истории человечества массово граждане оказались лишенными самых элементарных прав вследствие административных решений, адекватность которых вызывает обоснованные сомнения. В результате этих ограничений миллионы людей теряют работу, доходы, рвутся взаимоотношения, возникает неопределенность будущего, массовое сидение месяцами в изоляции не изучено и является медицинским экспериментом, который без согласия людей запрещен Конституцией РФ, вследствие гиподинамии усиливаются депрессии, диабет, ожирение, массово не оказывается помощь при заболеваниях, кроме пневмоний, без сомнений увеличивается число суицидов и домашнее насилие», - так начинается заявление Александра Саверского от 11 мая, адресованное директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Если обобщить написанное на более десяти страницах, то в этом заявлении отражены многие аргументы и опасения, которые россияне высказывают в разговорах между собой и соцсетях - об объективности статистики, законности требования к горожанам покупать за свой счет маски под угрозой штрафов, подчас бездействии и создании условий для заражения коронавирусом пациентов «нековидных» больниц, ненужной госпитализации ради получения денег из ОМС, и вообще стремлении многих участников процесса заработать на ситуации.

Один из главных «подозреваемых» в заявлении президента Лиги защитников пациентов – Роспотребнадзор. В частности, по мнению эксперта РАН, ведомство поспособствовало необоснованной панике среди населения. Например, тем, что не приводит сравнительных данных по заболеваемости коронавирусом с сезонными эпидемиями гриппа и ОРВИ, когда в день могут регистрироваться по 120 тысяч заболевших.

«Не применив для сравнения цифры сезонных заболеваний, Роспотребнадзор умышленно спровоцировал панику. Возможно, что причиной стал и экономический интерес – выделение бюджетов на тесты и борьбу с эпидемией, оказание платных услуг для физических и юридических лиц», - пишет Саверский.

Глава Лиги пациентов также критикует подачу статистики по заболеваемости, которая зависит от количества проведенных тестов. Сама же система тестирования в стране, по его мнению, выглядит в целом «как мошенничество или еще одна ошибка управления».

«По сообщениям ученых точность тестов Роспотребнадзора составляет 70-80%. Получается, что их вообще нельзя применять на практике по отношению к конкретному больному, а только с целью общего мониторинга заболеваемости, да и то с высоким уровнем ошибки. (…) Однако, именно цифрами этих тестов была напугана вся страна. Между тем, если сделать 1 млн. тестов, ошибка которых составляет 30%, то может выявиться до 150 тысяч больных (половина ошибки может быть в одну сторону - здоровых, половина в другую - заболевших), которые таковыми не являются. При этом какая-то часть тестов проводится платно для населения, что вовсе выглядит, как мошенничество. Проводить за деньги тест, имеющий вероятность ошибки 30% - это сложно назвать иначе, чем мошенничеством. При этом, есть основания полагать, что исполнители этих услуг не сообщали потребителям о такой ошибке, вводя их тем самым в заблуждение», - говорится в заявлении.

Александр Саверский пишет и о непродуманной госпитализации, сортировке и изоляции больных с пневмониями и признаками ОРВИ, что привело к возникновению очагов инфекции в больницах и стало «дополнительным катализатором ее (инфекции) развития в России, мутации вируса вследствие столкновения с другими вирусами и инфекционными возбудителями, и, возможно, создания суперинфекции».

Внимание правоохранителей обращается и на серьезный рост тарифов ОМС при лечении коронавируса, в частности, в Москве - с около 63 тысяч до 200 тысяч рублей, что могло породить приписки и необоснованную госпитализацию.

«Подъем тарифа в три раза привел к тому, что сразу же прирост «заболевших» стал динамично расти. Фактически, Фонд ОМС деньгами простимулировал развитие эпидемии. Пациентов стали свозить в стационары не только вследствие ошибок, указанных выше, но и вследствие экономической выгоды. Результатом этого решения стали приписки и перегруженность стационаров. Прошу проверить основания принятого решения с точки зрения мошенничества, поскольку объективно стоимость лечения пневмонии не могла за один день увеличиться в три раза, при том, что другие тарифы ОМС не увеличились. Изменение тарифа породило большое количество свидетельств о приписках ковид-заболевания, постановки диагноза там, где его быть не может вплоть сообщений о предложениях выплат родным пациентам за диагноз умершего «ковид» и до десятков анекдотов на эту тему, что указывает на абсурдность и масштаб проблемы», - пишет Саверский.

Вызывает недоумение общественника введение обязательного масочно-перчаточного режима во многих регионах и требования к населению самим покупать средства защиты под угрозой штрафов. Как отмечает Саверский, в п. в) части 3 постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 417 при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации россиян обязывают «использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций».

«… в свое время прокуратура заняла однозначную и правильную позицию, запретив обуславливать в ЛПУ доступ пациентов к медпомощи приобретением бахил. Сейчас действует аналогия: нельзя обуславливать права и свободы граждан необходимостью оплачивать маски и перчатки», - считает эксперт.

В принципе само введение режима повышенной готовности в регионах, которое ограничило конституционные права жителей на труд, свободу передвижения и медицинскую помощь, сомнительно для автора с точки зрения законности - главы регионов в своих решениях, по мнению Александра Саверского, явно превысили полномочия.

«Ст. 41 Конституции РФ гарантирует право каждого на охрану здоровья, а ч.3 ст. 55 дает право органам власти ограничивать конституционные права федеральным законом, в частности, в случаях угрозы здоровью населения. Согласно этой норме Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" вводит некоторые режимы ограничений гражданских прав в интересах защиты жизни и здоровья населения. Введение режима повышенной готовности согласно п.п. а.1) ст. 10 названного закона относится к полномочиям Правительства РФ. До сих пор Правительство РФ такой режим не вводило», - пишет Саверский, делая вывод, что это говорит о непризнании правительством самого факта угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.

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