Минздрав: Наказание за разбитую ампулу с наркотиком - по трудовому, а не уголовному кодексу

Министерство здравоохранения представило порядок фиксации факта утраты наркотических средств и психотропных препаратов медработником. Его давно ждали врачи, работающие с лекарствами: разбитая или потерянная ампула способна стать поводом для уголовного дела. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав опубликовал проект постановления правительства «Об утверждении Правил комиссионной фиксации факта утраты наркотических средств и психотропных веществ при нарушении правил их оборота, совершенном по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности».

В документе сообщается, что в течение двух дней после установления факта утраты медработником такого препарата главврач должен создать комиссию. В нее должно войти не менее трех человек. Комиссия должна выяснить причины и условия, при которых лекарство было утеряно, в том числе для установления факта неосторожности при нарушении правил оборота.

Члены комиссии в течение трех рабочих дней должны составить и утвердить акт по форме, образец которой содержится в документе Минздрава. В течение двух рабочих дней с момента оформления акт направляется в соответствующий территориальный орган МВД России.

В тексте отмечается, что проверки и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности будут проходить в соответствии с трудовым законодательством.

Напомним, за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ медработники могут понести дисциплинарную, материальную, административную или уголовную ответственность. Порядок наступления дисциплинарной ответственности регламентирован Трудовым кодексом РФ. Например, к дисциплинарному проступку можно отнести ненадлежащее ведение ответственным работником документации по учету таких препаратов.

Материальная ответственность за ущерб, причиненный юридическому лицу, возлагается на работника, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им трудовых обязанностей повлекло хищение либо недостачу наркотических или психотропных препаратов. В соответствии с п.6 ст. 59 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», медработник несет материальную ответственность в размере 100-кратного размера прямого действительного ущерба, причиненного юридическому лицу.

© Доктор Питер