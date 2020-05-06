Популярные средства для мытья посуды не прошли проверку Роскачества

Эксперты Роскачества проверили популярные средства для мытья посуды. Результаты повторного исследования показали, что качество этой продукции стало хуже.

Эксперты Роскачества уже тестировали популярные средства для мытья посуды, теперь они решили повторить проверку. Для этого они приобрели моющие средства семи торговых марок: «Золушка», «Пемолюкс», AOS, Fairy, Frosсh, Sorti и Synergetic.

Согласно первому исследованию, в топ-10 лучших моющих средств вошли Amway, AOS, BioMio, Bon Sai, Ecover Zero, Faberlic, Fairy, Sarma, Sodasan и Synergetic. Но после повторной проверки топ лидеров покинули средства от AOS и Synergetic, а Fairy опустилось на несколько позиций: по данным Роскачества, оно стало отмывать больше тарелок (ранее – 30, сейчас – 35–36), но справилось с загрязнениями хуже.

Средство для мытья посуды Synergetic стало хуже справляться с загрязнениями, а количество отмытых им тарелок снизилось почти в 2 раза: с 24 до 10–11.

В моющем средстве AOS эксперты Роскачества нашли повышенное количество микроорганизмов. Они хоть и не патогенные, но все равно это считается нарушение норм Единых санитарно-эпидемиологических требований. По словам специалистов, микроорганизмы могут попасть в средство из-за загрязненной воды, использованной при его изготовлении, а также из окружающей среды (недостаточная очистка воздуха, несоблюдение санитарных норм). Микроорганизмы нашли и в моющем средстве «Золушка».

Средство Frosch стало хуже справляться с загрязнениями и отмывать меньше тарелок (ранее – 16, теперь – 8–9), Sorti стало отмывать больше (ранее – 10, теперь – 13–14), однако это все равно очень низкий результат, «Пемолюкса» тоже надолго не хватит (ранее – 8, теперь – 9–10).

© Доктор Питер