Медицинские психологи говорят о дискриминации и пишут письмо губернатору Петербурга

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в системе бюджетного здравоохранения постоянно нарушается трудовое законодательство РФ, считают в Ассоциации медицинских (клинических) психологов. А представителей этой специальности дискриминируют. Поэтому они обратились за помощью к губернатору и вице-губернатору Петербурга, другим представителям власти.

Как считают специалисты, объединившиеся в Ассоциации медицинских (клинических) психологов, сейчас в условиях «повышенной готовности» медицинские работники вынуждены работать явно не в тех условиях, в которых заключался их трудовой договор, и выполнять не тот объем работы, который прописан в должностной инструкции, кроме того изменены условия труда и риски: «Замалчивается вопрос о необходимости производить новую специальную оценку условий труда, иначе не будет оснований рассчитывать на льготы и компенсации за возникшую вредность, пересматривать надбавки и вводить иные меры стимулирующего характера, перезаключать трудовые договора, а также вносить изменения в коллективный договор. Перечислять можно долго», - говорят авторы обращения. В жизни же специалистам в приказном порядке «рекомендуют» писать заявления по 128 статье ТК РФ по семейным обстоятельствам, отправляя тем самым «ненужный для борьбы с эпидемией» персонал в отпуск без сохранения заработной платы (в то время как оформление простоя никто не отменял).

Сегодня, 27 апреля, Ассоциация медицинских (клинических) психологов направила обращение на имя губернатора Петербурга Александра Беглова и вице-губернатора Олега Эргашева, председателя комздрава Дмитрия Лисовца, председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова и председателя комитета по законодательству ЗС Дениса Четырбока. Специалисты не согласны с распоряжением комитета по здравоохранению от 17 апреля 2020 года N 232-р, в котором установлены базовые размеры стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывавшим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. В нем указаны: врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал или прочий персонал, но нет медицинских психологов (они законодательно относятся к медицинским работникам и указаны в отдельной категории Номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников).

В обращении ассоциация сообщает, что «медицинские психологи в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 работают во всех отделениях и со всеми пациентами без каких-либо компенсаций за возникшую вредность и риск.» И называют их отсутствие в распоряжении «откровенной дискриминацией». В качестве примера приводится тот факт, что психологов не проверяют на риски инфицирования COVID-2019.

Правление ассоциации просит включить в постановления правительства Петербурга от 17.04.2020 № 218 «Об установлении выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывавших медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)» медицинских психологов. А также включить их в распоряжение комитета по здравоохранению Петербурга и предоставить стимулирующие выплаты:

- специалистам, работающим в бюджетных учреждениях здравоохранения Петербурга, которые имеют постоянный или временный статус «инфекционный», в том же объеме, что и врачам - 518 63 руб.

- специалистам, работающим в бюджетных учреждениях здравоохранения Петербурга, не имеющих статус «инфекционный», как среднему медицинскому персоналу – 25 931,5 руб.

Кроме того, ассоциация просит включить клинических психологов в постановление правительства Петербурга от 20 апреля 2020 года № 221 «Об установлении единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников».

© Доктор Питер