Эпидемиолог порекомендовала бороться с коронавирусом горчицей и мылом

Вместо специальных дезинфицирующих средств можно использовать обычную сухую горчицу, считает гигиенист и эпидемиолог Ирина Коваленко. По ее словам, горчица не хуже уничтожает вирусы.

Специалисты всего мира призывают соблюдать личную гигиену, а также следить за чистотой дома, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусом. Руководитель комитета по обеспечению безопасности для детей и подростков в объединении потребителей России, гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко посоветовала использовать для этого хозяйственное мыло и горчицу.

«Профилактические меры имеют смысл. Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо. Наше любимое хозяйственное мыло — наиболее нейтральное и безопасное средство для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Она добавила, что сухая горчица тоже легко и быстро убивает вирусы. Порошок нужно разводить водой и использовать эту смесь для мытья посуды или поверхностей, к которым человек чаще всего прикасается.