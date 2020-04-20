Эпидемиолог порекомендовала бороться с коронавирусом горчицей и мылом

Эпидемиолог порекомендовала бороться с коронавирусом горчицей и мылом13:26, 20.04.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Вместо специальных дезинфицирующих средств можно использовать обычную сухую горчицу, считает гигиенист и эпидемиолог Ирина Коваленко. По ее словам, горчица не хуже уничтожает вирусы.
Специалисты всего мира призывают соблюдать личную гигиену, а также следить за чистотой дома, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусом. Руководитель комитета по обеспечению безопасности для детей и подростков в объединении потребителей России, гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко посоветовала использовать для этого хозяйственное мыло и горчицу.
«Профилактические меры имеют смысл. Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо. Наше любимое хозяйственное мыло — наиболее нейтральное и безопасное средство для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус», — цитирует врача «Вечерняя Москва».
Спите спокойно или, Как провести карантин с пользой для здоровья
Она добавила, что сухая горчица тоже легко и быстро убивает вирусы. Порошок нужно разводить водой и использовать эту смесь для мытья посуды или поверхностей, к которым человек чаще всего прикасается.
1 комментарий Оставить комментарий
Я как фельдшер СМП не рекомендую рутинно и каждодневно для мытья рук использовать хозяйственное мыло. Для кожи более подходит мыло, одобренное к применению на коже, а не в хозяйственных целях. Туалетное мыло, достойной ценовой группы с смягчающими кожу добавками не повредит руки. Действие горчичного порошка на коронавирус я считаю не доказанным, поскольку в рекомендациях, даже в пятой версии о нём не говорится.