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Эпидемиолог порекомендовала бороться с коронавирусом горчицей и мылом

13:26, 20.04.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Вместо специальных дезинфицирующих средств можно использовать обычную сухую горчицу, считает гигиенист и эпидемиолог Ирина Коваленко. По ее словам, горчица не хуже уничтожает вирусы.

Эпидемиолог порекомендовала бороться с коронавирусом горчицей и мылом

Специалисты всего мира призывают соблюдать личную гигиену, а также следить за чистотой дома, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусом. Руководитель комитета по обеспечению безопасности для детей и подростков в объединении потребителей России, гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко посоветовала использовать для этого хозяйственное мыло и горчицу.

«Профилактические меры имеют смысл. Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо. Наше любимое хозяйственное мыло — наиболее нейтральное и безопасное средство для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Спите спокойно или, Как провести карантин с пользой для здоровья

Она добавила, что сухая горчица тоже легко и быстро убивает вирусы. Порошок нужно разводить водой и использовать эту смесь для мытья посуды или поверхностей, к которым человек чаще всего прикасается.

Рубрики: Инфекционные болезни

1 комментарий Оставить комментарий

Я как фельдшер СМП не рекомендую рутинно и каждодневно для мытья рук использовать хозяйственное мыло. Для кожи более подходит мыло, одобренное к применению на коже, а не в хозяйственных целях. Туалетное мыло, достойной ценовой группы с смягчающими кожу добавками не повредит руки. Действие горчичного порошка на коронавирус я считаю не доказанным, поскольку в рекомендациях, даже в пятой версии о нём не говорится.

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