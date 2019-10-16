Заразившиеся коронавирусом рассказали о новом необычном симптоме

В последнее время к известным проявлениям коронавирусной инфекции добавилось еще одно - жжение на коже. Об этом симптоме рассказывают многие заразившиеся COVID-19. Американский врач объяснил, почему он появляется.

Основные симптомы коронавируса известны, они описываются в рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19: высокая температура, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в груди, ломота, тошнота, диарея и другие. При этом, у многих пациентов заболевание проходит без симптомов.

В последнее время в соцсетях стали появляться сообщения заболевших коронавирусной инфекцией, в которых они жаловались на еще одно проявление - жжение на коже, пишет New York Post.

По словам пациентов, жжение может ощущаться в разных частях тела и иметь различную интенсивность.

Однако доктор Даниэль Гриффин считает, что жжение вызвано не самим вирусом, а страхом и паникой. По словам врача, этот симптом может быть частью аутоиммунного ответа, воздействующего на нервную систему инфицированного.

© Доктор Питер