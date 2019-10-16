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Пациентов Александровской больницы выписывают домой. Карантин закончился

17:02, 14.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Александровской больнице закончился карантин. Это «Доктору Питеру» подтвердил главврач стационара на проспекте Солидарности Юрий Линец. Всех пациентов, у которых был получен отрицательный анализ на коронавирус, выписывают домой.

Пациентов Александровской больницы выписывают домой. Карантин закончился

По словам главного врача Александровской больницы Юрия Линца, карантин в стационаре, введенный в конце апреля из-за умершего пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставленного с инфарктом миокарда, закончен. Пациентов, у которых тест на COVID-19 дал отрицательный результат, выписывают домой. Те, у кого он был положительным, по словам главврача, останутся в больнице до получения повторного отрицательного результата анализа. Сколько таких пациентов, в руководстве больницы не уточнили.

По словам главврача Александровской больницы, выписка сегодня была на некоторое время приостановлена, об этом сообщали и читатели «Доктора Питера». Как пояснил Юрий Линец, медучреждение ждало официального предписания Роспотребнадзора о снятии карантина. Сейчас такая бумага получена и выписка продолжена.

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После снятия карантина, как сказал главврач, стационар начнет готовиться к перепрофилированию на лечение пациентов, инфицированных COVID-19, о чем ранее писал «Доктор Питер». Несколько дней потребуется медучреждению на подготовку, проведение заключительной тотальной дезинфекции, обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. 

Напомним, вчера сообщалось, что карантин в больнице святого Георгия, который должны были снять еще в минувшую пятницу, затянулся. Это объяснялось тем, что задерживалось соответствующее предписание Роспотребнадзора. Как уточнили «Доктору Питеру» в комитете по здравоохранению, Александровская больница и больница святого Георгия начнут принимать пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 к концу недели.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

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