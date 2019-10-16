Просроченный карантин. Из больницы святого Георгия не выписывают пациентов – ждут анализов на коронавирус

В больнице святого Георгия еще в минувшую пятницу должны были снять карантин и выписать пациентов, чтобы перестроиться под выполнение нового распоряжения комитета по здравоохранению – принимать пациентов с COVID-19. Но этого не происходит, потому что результаты анализов, взятых у них неделю назад, до сих пор не поступили из Центра эпидемиологии Роспотребнадзора.

Долечить затянувшуюся пневмонию Татьяну направили в больницу святого Георгия. А через неделю в ней был объявлен карантин. Женщина в панике – у нее рецидив онкологического заболевания. Срочно требуется лечение, а она не может выписаться из больницы. Даже спустя 4 дня после того, как карантин должны были снять.

- У меня рецидив онкологического заболевания, в 2018 году сделали операцию (стадия 3Б). В марте я была у лечащего врача на Березовой, он сказал, что нужно срочно обследоваться и начинать лечение – увеличиваются лимфоузлы, - рассказала «Доктору Питеру» 46-летняя Татьяна. - Но 8 марта заболела дочка, в 10 марта заболела и я – пневмония. Мне назначили антибиотики и рекомендовали сделать контрольный рентген через 10 дней. К 23 марта улучшения не было. Рекомендовали госпитализацию. С 24 апреля меня лечили антибиотиками в больнице Святого Георгия, как выяснилось, у меня была просто затяжная пневмония: ни кашля, ни высокой температуры уже не было. Брали мазки на COVID-19, ответы приходили отрицательные. 27 марта в больнице объявили карантин. В итоге без кашля и чиха, температуры я лежу здесь 21 день.

Как рассказывает Татьяна, вокруг все давно выздоровели, но рискуют снова заболеть: мужчины в своих палатах открывают настежь окна, «так и до простуды недалеко». За три недели в отделении умерли две бабушки: «В возрасте далеко за 80, вовсе не от коронавируса, которым нас пугают здесь, скорее, причина - в хронических тяжелых заболеваниях», - говорит Татьяна.

Пациенты возмущаются: больницы переполняются, а здесь люди лежат уже здоровые, занимают места каких-то пациентов, которым, действительно, нужна медицинская помощь. А все оттого, что карантин неоправданно затянулся. Почему нужно делать так долго анализы на COVID, не соблюдая карантинные сроки, им никто ответить не может.

Что делать конкретной пациентке Татьяне и еще 428 пациентам, запертым на карантине в Городской больнице святого Георгия «Доктор Питер» спросил у начмеда Игоря Иванова:

- Вопрос с этой пациенткой будем сегодня решать индивидуально. Надеемся, что карантин сегодня – завтра будет снят, и мы начнем выписывать всех пациентов. Чтобы это произошло, нужно соответствующее распоряжение Роспотребнадзора и мы ожидаем его.

По словам Игоря Иванова, как только пациенты будут выписаны из клиники, она будет переведена на систему, принятую в Коммунарке (Москва). Больница и сейчас разделена на «чистую» и «грязную» зоны, но теперь, в ней будет создан так называемый шлюз, чтобы иметь возможность для защиты пациентов и медицинского персонала от инфицирования. 156 врачей, запертых вместе с пациентами на карантине, готовы и после выписки своих пациентов оставаться на рабочих местах: «Мы стараемся создать им комфортные и безопасные условия для работы».

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