Когда Институт мозга покончит с долгостроем, начнет лечить своих пациентов ультразвуком

В Институте мозга человека им. Бехтеревой пациентов с болезнью Паркинсона, эпилепсией и нейроонкологией будут лечить с помощью УЗИ-абляции — фокусированного ультразвука высокой интенсивности. Уникальное оборудование уже установлено в лечебном корпусе, который не могут достроить несколько лет. Открыть его обещают только через полтора года.

Петербургский Институт мозга человека им. Бехтеревой планирует в конце 2021 года завершить строительство нового лечебного корпуса на улице Академика Павлова, который не могут ввести в строй уже несколько лет. Сейчас семиэтажная пристройка к основному зданию института практически готова (на 95%) и даже смонтированы две нейрохирургические операционные с уникальным оборудованием, но принимать пациентов там нельзя — официальной сдачи не было. Совсем недавно институт, который сегодня отмечает 30-летие, вошел в адресную инвестиционную программу и наконец планирует завершить долгострой. Об этом накануне юбилея рассказал Михаил Дидур, директор Института мозга человека им. Бехтеревой.

Напомним, история со строительством лечебного корпуса Института мозга человека тянется с 2009 года, когда проект был одобрен Госэкспертизой. Построить должны были за несколько лет, но в 2016-м стройка фактически встала. В 2017 году активисты ОНФ внесли строящийся корпус в реестр «золотых консервов», «Фронтовики» поясняли, что за эти годы не раз менялись подрядные организации, заключались новые контракты, работы приостанавливались, да и первоначальный проект претерпел серьезные изменения. При этом распорядитель бюджетных средств института – Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) не могло согласовать обновленный проект с ранее закупленным и установленным оборудованием с ноября 2015 года. Напомним, в 2019-м Счетная палата РФ сообщала о многочисленных нарушениях при проверке расходования бюджетных средств на этот проект. Аудиторы заявляли, что здание нового корпуса на Петроградской стороне уже стало небезопасным, а закупленное высокотехнологичное оборудование до сих пор простаивает. По словам Михаила Дидура, установленное и уже работающее в тестовом режиме обрудование единственное в стране — это ультразвуковой аблятор, который позволит без операции, локально воздействовать на определенные области мозга фокусированным ультразвуком высокой интенсивности. Таким методом можно будет лечить болезнь Паркинсона, эпилепсию, нейроонкологические заболевания.

- За рубежом такое оборудование есть в полутора десятках стран, в России оно есть только у нас. Аблятор работает по типу гамма-ножа, только воздействует на мозг не гамма-излучением, а направленной энергией ультразвука, - рассказал Михаил Дидур. - Оборудование уже работает в тестовом режиме, наша задача — запустить корпус.

© Доктор Питер